Парк Дружбы Кыргызстана и Азербайджана обязательно достроят

Строительство рекреационной зоны, которая называется парком Дружбы Кыргызстана и Азербайджана, заморожено уже более года. Причем даже посольство дружественного государства не располагает точной информацией о том, когда оно возобновится. А между тем в объект вложено уже довольно большое количество финансовых средств. Корреспонденты "Вечернего Бишкека" сделали фоторепортаж о том, в каком состоянии находится территория сейчас.

Это место расположено в южной части Бишкека, на улице Байтик Баатыра, напротив парка Победы. Через забор от него находится строящаяся в данный момент рекреационная зона с названием "Балалык", о которой VB.kg рассказывал буквально на днях.

Строительство было начато в прошлом году. Площадь будущего парка составляет 5,5 гектара. Согласно проекту, здесь должны появится фонтаны и декоративные бассейны, открытый амфитеатр, а также беседки и детские площадки. Финансируется создание рекреационной зоны за счет средств Азербайджана. За счет местной казны прокладываются только коммуникации. Датой сдачи в эксплуатацию значился июль 2020 года.

С момента начала строительства в январе строители взяли резкий старт и до конца марта, когда город был закрыт на карантин и все работы остановились, успели сделать довольной большой объем. Так были залиты основания для фонтанов и декоративных бассейнов, появились каркасы водопада и амфитеатра. Практически завершилась облицовка входной группы. Кроме того, на объект даже завезли брусчатку. Правда, уложить ее не успели.

Локдаун заставил подрядчиков свернуть все работы. А когда власти республики разрешили возобновить строительную деятельность, у Азербайджана не было возможности восстановить финансирование. Так как ему, ровно, как и всем государствам мира, пришлось перенаправить средства на борьбу с пандемией. А потом к этому добавились боевые действия в Нагорном Карабахе, которые также повлекли огромные траты.

Однако в эксклюзивном интервью газете "Вечерний Бишкек" чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Кыргызстане Гидаят Оруджев заявил, что парк обязательно будет достроен. Правда, н уточнил, когда именно это случится.

Наши корреспонденты побывали на объекте. В настоящий момент там не проводится никаких работ и нет ни одного строителя. Предлагаем вашему вниманию небольшой фоторепортаж. Из него видно, что очень многие сооружения из перечисленных уже наполовину готовы. Вероятно, при возобновлении финансирования подрядной организации хватит буквально пары месяцев, чтобы довести начатое до конца.