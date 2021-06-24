В Казахстане министр экономики пообещал выучить госязык

Министр национальной экономики Асет Иргалиев рассказал, что занимается изучением государственного языка ежедневно по полтора часа, передает Tengrinews.kz.

"Казахским языком я занимаюсь ежедневно по 1,5 часа с репетитором. Я обещаю, что в скором времени уже буду разговаривать чисто на казахском языке. У меня есть сотрудник в Министерстве национальной экономики соответствующего подразделения, который обучает меня казахскому языку", - сказал министр, отвечая на вопросы журналистов на брифинге СЦК.

По его словам, сотрудники министерства помогают ему в рамках своей работы.

"У нас есть переводчики, как и в любом министерстве, государственном органе, которые занимаются переводом документом. Среди них есть ребята, которые хорошо знают казахский язык. Мы вместе садимся и готовимся к каждому выступлению. У них есть своя методологическая база, которая наработана годами. Используя эту методологическую базу, я учу казахский язык", - добавил Иргалиев.

Депутат Мажилиса Берик Дюсембинов сделал замечание новому министру национальной экономики Асету Иргалиеву. "Поскольку вы впервые в Мажилисе, позвольте высказать вам пожелание. Вы на все вопросы, заданные на казахском языке, не спросив разрешения, отвечаете на русском. Несмотря на свой молодой возраст, вы оказались достойны из 18 миллионов стать министром. Можно назвать вас ровесником независимости. Считаю вашу неготовность отвечать на родном языке постыдной. У меня к вам просьба: на вопросы, заданные на родном языке, отвечать на родном языке", - сказал депутат Берик Дюсембинов на заседании Мажилиса.

Асет Иргалиев возглавил Министерство национальной экономики 18 января 2021 года. Он является самым молодым министром в истории Казахстана.