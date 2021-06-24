Сторонники Асылбека Жээнбекова решили воздержаться от митингов

В штабе по поддержке депутата ЖК Асылбека Жээнбекова решили не собираться на митинги в связи эпидемиологической ситуацией в стране. Об этом редакции VB.KG сообщили представители штаба в Кара-Кульжинском районе.

По их словам, штаб по поддержке Асылбека Жээнбекова продолжает свою работу.

"Мы ведём разъяснительные работы среди населения по решениям, принятым парламентом страны в 2012 году по Кумтору в бытность Жээнбекова спикером, и что вся деятельность Асылбека Шариповича велась исключительно в рамках закона.

До этого мы на митингах заявляли, что, если не будет изменена мера пресечения, то акции протеста будут продолжены в городах Ош и Бишкек. Однако в связи с нынешней эпидемиологической ситуацией мы решили не собирать граждан на митинги.

Вместе с тем штаб продолжит работу по требованию соблюдения законности в отношении Асылбека Жээнбекова", - рассказали в штабе по поддержке депутата.