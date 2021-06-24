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Пожар в Ботаническом саду 22 июня был контролируемым поджогом сухотравья

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- Анастасия Карелина
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Пожар на территории бишкекского Ботсада, причину которого требовала в соцсетях внимательно и объективно расследовать депутат Жогорку Кенеша Наталья Никитенко, был контролируемым. Об этом сообщает администрация НИИ Ботанический сад имени Э.З.Гареева НАН КР.

В связи с участившимися пожарами, в целях предотвращения стихийного распространение огня по территории Ботанического сада 22 июня здесь на открытом участке был проведен контролируемый поджог сухотравья. Мероприятие проводилось с участием пожарного расчета УМЧС по городу Бишкек, сотрудников Октябрьского РОВД и работников самого Ботанического сада.

Организация еще раз напоминает горожанам, что при посещении Ботсада следует придерживаться определенных правил безопасности: не бросать на землю горящие спички или окурки, не разводить костры, не оставлять и не жечь мусор, не разбрасывать стеклянные бутылки.


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URL: https://www.vb.kg/402655
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