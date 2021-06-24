"Мы тоже устаем". Какие права молодежи нарушаются в Кыргызстане? (соцопрос)

Все должны знать свои права. От мала до велика. Но так ли это на самом деле? Возьмем в пример молодых людей нашей страны, которые составляют 27% всей численности республики, это почти 1,6 млн человек. Как говорится молодежи - будущее страны. Но для светлого будущего нужны образованные и знающие права и обязанности люди. Сегодняшняя тема о Нарушении прав молодежи. Данная тема действительно актуальна, так как большая часть подрастающего поколения сталкивается с проблемой нарушения своих прав, от бытового давления со стороны семьи до проблем экономического уровня.

Корреспонденты редакции VB.KG опросили молодых людей Бишкека в возрасте от 15 до 26 лет, и вот их ответы:

Соцопрос провели Эльвира Оморбекова и Бегимай Бекназарова