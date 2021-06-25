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Экс-премьер Джумагулов призывает кыргызстанцев не бояться начинать с нуля

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- Александр Тузов
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В Бишкеке в издательстве "Китеп" вышла в свет роскошно подготовленная книга "Премьер-министр. О деятельности Апаса Джумагулова", составителем-редактором которой выступил известный общественный деятель, экс-глава пресс-службы Правительства Курманбек Раматов.

Сигнальный экземпляр новой книги Апас Джумагулов, которому в сентябре исполнится 87 лет, подарил корреспонденту "Вечернего Бишкека" и редакции VB.KG c теплой дарственной надписью.

Книжная роскошь нового издания в том, что оно выпущено большим форматом с 532 страницами текста и 64 страницами вклеек – цветных и черно-белых фотографий.

В новой книге Апас Джумагулов раскрывает свой секрет, как добиться успехов, и советует каждому кыргызстанцу:

- Не жди, когда тебе дадут ту или иную должность, немедленно займись любой полезной работой, хотя бы и рядовым бизнесменом. И ресурсы найдутся. В любом возрасте можно начинать все заново, у пожилых это получится даже быстрее. Не проси, не унижайся, займись полезным трудом, создай свое собственное дело и радуй всех. Это будет пример персональной ответственности за судьбу страны! – призывает Апас Джумагулов.

В этой новой книге Джумагулов негодует, что за годы суверенитета рыночная экономика, казалось бы, должна была обогатить Кыргызстан. У нас же происходило обратное. За счет государства нередко обогащались криминальные элементы.

- Посудите сами, почему, например, наша энергетика оказалась в плачевном состоянии, имея огромные экспортные потенциалы электроэнергии и угля? Республика последние более двадцати лет не может выйти из кризисной ситуации. В последние годы вновь и вновь возвращаюсь к извечному, мучающему меня вопросу от ответственности кадров от нижнего этажа управления до Правительства и его органов. Без персональной ответственности не будет ни прогресса, ни высоких темпов экономического развития, ни культуры, ни образования, - предупреждает Джумагулов.

Конкретно он предлагает оперативные отчеты должностных лиц каждые полгода и обстоятельные ежегодные отчеты – с принятием жестких мест за провалы.

Все это из выстраданного самим Джумагуловым богатого опыта. Главные вехи джумагуловской биографии - это рекордно долгая деятельность во главе Правительства республики. Две в общей сложности премьер-пятилетки Джумагулова: 1986–1991–й и 1993–1998–й.

Еще почти столько же он проработал послом сначала в ФРГ на рубеже XX и XXI веков, а затем в РФ. Только два штриха. Оказывается, именно благодаря послу Джумагулову правительством Москвы было выделено место под памятник Манасу в парке Дружбы. А в Берлине опять же благодаря лично Джумагулову кыргызским дипломатам удалось по-деловому и с комфортом разместиться в солидном посольском здании.

Интересно, что бывший глава Совета Министров СССР Николай Рыжков особо выделял:

- Именно Апас Джумагулов поставил вопрос о доразведке золота в республике. Благодаря ему была проведена качественная работа по геологии золота. В СССР был дефицит табака, и Киргизия подняла эту отрасль при его участии. Умело решал он и другие проблемы сельскохозяйственного плана. В качестве председателя Совмина Киргизии сделал много, чрезвычайно много, - подчеркивает Рыжков.

Он хорошо знал Джумагулова как члена президиума Совета министров СССР. Полагалась такая дополнительная должность всем главам правительств союзных республик.

В новой книге есть и материалы о том, почему Апас Джумагулов не стал президентом? Напомним, в октябре 1990–го шла острая борьба за кресло президента Кыргызской ССР - именно так первоначально называлась высокая должность, на которую тогда избирали не всенародно, а в "легендарном парламенте". Наиболее реальными кандидатами были Абсамат Масалиев и Апас Джумагулов. Каждому из них в итоге не хватило нескольких депутатских голосов для победы. Не хочется в это верить, Есть версия, что и не могло хватить в принципе. Якобы результаты выборов было заранее решено подкорректировать, чтобы Масалиев и Джумагулов "погасили друг друга". Именно так в итоге президентом Кыргызской ССР вдруг стал тогдашний президент Академии наук Аскар Акаев.

Не случайно один из джумагуловских биографов, профессор Кубан Мамбеталиев, подчеркивал интересное сходство биографий двух знаменитых премьеров - Джумагулова и Алексея Косыгина. Как говорит Мамбеталиев, такая параллель имеет достаточно оснований: "Словно родичи из одной избы!" Много схожих черт у двух великих трудяг подметил профессор Мамбеталиев.

Кстати, и Косыгина прочили на пост "первого в СССР". "Железного Алексея Николаевича", как и Апаса Джумагуловича, успешно "погасили".

Подробности читайте в газете "Вечерний Бишкек" за пятницу, 25 июня.[/i]


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URL: https://www.vb.kg/402658
Теги:
Аскар Акаев, бизнес, Германия, золото, книги, парламент, Россия, СССР, Москва, Кыргызстан, Апас Жумагулов, криминал, премьер-министр, посол
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