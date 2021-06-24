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"Черный июль" 2020 года. Марипов сделал обращение по ситуации с COVID-19

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- Бакыт Басарбек
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В условиях пандемии COVID-19 каждый гражданин должен чувствовать социальную ответственность за жизнь и здоровье своих близких, и это будет его вкладом в совместную борьбу с распространением пандемии. Об этом Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики Улукбек Марипов заявил во время внеочередного заседания Кабинета Министров, сообщает пресс-служба кабмина.

В ходе заседания были рассмотрены вопросы по стабилизации эпидемиологической ситуации в стране и готовность системы здравоохранения к росту заболеваемости инфекцией.

Глава Кабинета Министров сделал обращение к гражданам.

"Уважаемые граждане, сегодня Кабинет Министров не намерен вводить какие-либо ограничения, кроме проведения любых массовых мероприятий. В то же время каждый из нас должен чувствовать свою социальную ответственность за здоровье и жизнь близких и родных. И это будет вашим вкладом в совместную борьбу с распространением пандемии. Мы все помним, каким был "черный июль" 2020 года. Никто не хочет повторения этих печальных событий. От каждого из нас, от соблюдения нами простых санитарных норм зависит здоровье окружающих. Не подвергайте свою жизнь и жизнь родных опасности, избегайте мест массового скопления людей, ограничьте посещение тоев и других мероприятий с большим количеством людей", - сказал Улукбек Марипов, пожелав кыргызстанцам крепкого здоровья и благополучия.


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URL: https://www.vb.kg/402659
Теги:
Кыргызстан, Улукбек Марипов, коронавирус
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