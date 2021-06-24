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Сариев: Поездка Садыра Жапарова в Таджикистан - это дальновидный шаг

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- Бакыт Басарбек
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Предстоящая поездка Президента КР Садыра Жапарова в Таджикистан послужит стабилизации ситуации в регионе, считает эксперт в области политических наук Марс Сариев. Как отмечает он, сейчас складывается сложная обстановка на южных границах СНГ с Афганистаном.

- В Афганистане возможна хаотизация ситуации. Талибы, скорее всего, придут к власти. Северный Афганистан - это так называемый Афганский Туркестан, там в большом количестве проживают тюркские народы: узбеки, таджики, туркмены. Как наладятся отношения внутри Афганистана сказать сложно, но возможна ситуация хаоса. Если ситуация хаоса в Афганистане начнется, то, скорее всего, может начаться и спонтанная ситуация хаоса и у нас, в республиках бывшей Советской Средней Азии, – считает эксперт.

Поэтому, по словам аналитика, поездка Садыра Жапарова в Туркменистан, а затем в Таджикистан закономерна и правильна.

- Ранее в интервью СМИ я уже говорил, и сейчас повторюсь – из-за того, что неправительственный сектор хотел подать на Таджикистан в международный суд по Римскому статуту, могла снова начаться напряженность между Кыргызстаном и Таджикистаном. Мы должны понимать, что извне, из Афганистана идет очень большая угроза. А поездка Садыра Жапарова в Таджикистан, думаю, это дальновидный шаг. Потому, что таким образом стабилизируется ситуация в Таджикистане и нормализуются отношения с Кыргызстаном.

У кыргызов есть хорошее выражение "кур намыс". Если мы сейчас будем идти по такому принципу, то никогда не сможем решить вопросы границ. Сейчас самое главное – обеспечить безопасность государства, а вопрос "кто первый, кто к кому приехал" абсолютно не имеет значения.

И попытки критиковать поездку Садыра Жапарова в Душанбе свидетельствуют о том, что подобные высказывания исходят от людей, не являющихся экспертами и политиками, и которые не могут системно видеть ситуацию. Тем более критикой этой ситуацией могут воспользоваться сторонники задержанных ранее "китов" кыргызской политики, - заключил Марс Сариев.

Напомним, Президент КР Садыр Жапаров совершит официальный визит в Республику Таджикистан 28-29 июня.


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URL: https://www.vb.kg/402661
Теги:
Афганистан, визит, граница, Таджикистан, Кыргызстан, Марс Сариев, Садыр Жапаров
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