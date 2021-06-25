Выпускникам вручили аттестаты, но выпускные вечера запретили

Вчера, 24 июня, в 96 бишкекских школах выпускникам 11 классов вручили аттестаты о получении среднего общего образования. Об этом сообщает Управление образования мэрии Бишкека.

В этом году в Бишкеке 11 класс окончили 6 тысяч 980 выпускников.

Накануне торжества Министерство образования поручило районным и городским отделами образования контролировать проведение мероприятий на территории школ с соблюдением санитарных норм, при участии не более одного из родителей или законных представителей выпусника, а также усиленно работать с сотрудниками Инспекции по делам несовершеннолетних.

Также Минобраз запретил проводить выпускные вечера в кафе и ресторана. Как сообщила пресс-служба Минобразования, не допускается сбор денежных средств на проведение мероприятий, связанных с вручением аттестатов.