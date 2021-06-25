Женишбек Ысманов исполнит партию в "Мадам Баттерфляй" на Immling Festival

Сегодня в Германии стартует 25-й юбилейный оперный фестиваль Immling Festival. Откроется праздник музыки премьерой оперы "Мадам Баттерфляй". В одной из главных партий на сцену выйдет наш соотечественник Женишбек Ысманов.

Данный фестиваль проходит ежегодно неподалеку от Мюнхена и считается одним из самых известных в Европе. В баварский городок Халфинг съезжаются любители оперы не только из разных частей самой Германии, но и из других стран.

Организаторы юбилейного фестиваля вновь обещают публике массу интересных спектаклей и мероприятий: концертов, пленэров. Откроется фестиваль сегодня вечером премьерой оперы Джакомо Пуччини "Мадам Баттерфляй". Поставил знаменитое произведении гениального итальянского композитора немецкий режиссер Людвиг Бауман. Опера будет исполняться на итальянском языке, а для удобства восприятия ее немецкой аудиторией спектакль будет сопровождаться титрами на немецком языке. Наш талантливый соотечественник Женишбек Ысманов, много лет живущий и работающий в Европе, впервые исполнит партию лейтенанта военно-морских сил США Франклина Бенджамина Пинкертона, влюбленного в гейшу Чио-Чио-Сан, известную под именем Баттерфляй.

Из-за сложной эпидемиологической обстановки в мире количество зрителей на одном спектакле или концерте фестиваля составит не более двухсот человек.

справка "ВБ"

Женишбек Ысманов - обладатель прекрасного тенора. Некоторое время назад его считали чуть ли не главной надеждой отечественного оперного искусства, называли золотым голосом Кыргызстана. Лауреат и дипломант множества конкурсов, воспитанник Кыргызской национальной консерватории, к сожалению, совсем недолго проработал в труппе Кыргызского национального театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева. Более десяти лет назад Женишбек уехал в Италию. Успешно работает по контракту. Время от времени радует и отечественную публику. В мае 2017-го артист дал первый большой сольный концерт на родине. Этот вечер был посвящен памяти великого оперного тенора XX века Лучано Паваротти. Почетной гостьей события стала его вдова и руководитель фонда, носящего имя артиста, Николетта Мантовани.