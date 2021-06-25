Бишкекчане просят Жапарова и Ташиева вернуть городу Безымянный сквер

Юрист, адвокат и гражданский активист Эрик Ирискулбеков обратился к главе государства Садыру Жапарову и председателю Государственного комитета национальной безопасности Камчыбеку Ташиеву с просьбой взять это дело на контроль и принципиально принять решение о том, что этот сквер необходимо вернуть Бишкеку и горожанам.

Дело в том, что неподалеку от пересечение улицы Суюмбаева и проспекта Чуй раньше был сквер, площадью около 25 соток, росли деревья. Сейчас жители двух близлежащих домов по улице Суюмбаева и проспекту Чуй вынуждены жить по соседству с огромным котлованов, глубиной почти 18 метров, который представляет для них серьезную угрозу. На протяжении многих лет ежегодно в нем скапливается вода, в следствии чего оседает грунт.

О том, как горожане пытаются вернуть сквер и как рассматривают это дело в судах, корреспондентам VB.KG рассказал Эрик Ирискулбеков.