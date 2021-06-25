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График туров приемной кампании в вузы Кыргызстана

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- Н Крайнова
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В этом году приемная компания в вузы Кыргызстана будет состоять из трех туров, первый из которых начнется 12 июля. По данным Министерства образования и науки с этого момента можно подавать заявки в вузы на сайте www.2020.edu.gov.kg. Об этом сегодня заявил на пресс-конференции заместитель министра образования Нурлан Омуров

- Подача заявок закончится 14 июля в 14:00 часов. 15 июля до 10 часов утра в системе будут доступны списки абитуриентов, рекомендованных к зачислению. Абитуриент, прошедший по конкурсу, должен в трехдневный срок, то есть, до 17:00 17 июля, подтвердить свое желание учиться на данной специальности, иначе его место считается вакантным, - сказал он.

Для подтверждения абитуриенту необходимо прикрепить в электронном виде следующие документы: паспорт или свидетельство о рождении; аттестат о среднем общем образовании или диплом о среднем профессиональном образовании; лицевую сторону сертификата ОРТ; а также предоставить оригиналы указанных документов в вуз в начале учебного года.

График проведения туров отбора и зачисления абитуриентов в высшие учебные заведения Кыргызской Республики по итогам общереспубликанского тестирования на 2021-2022 учебный год

12-17 июляПервый тур
12-14 июля Регистрация абитуриентов для участия в конкурсе
14 июля в 14.00 ч. Завершение регистрации для участия в конкурсе
15 июля до 09.00 ч.Размещение списков абитуриентов, рекомендованных к зачислению
15-17 июляПодтверждение абитуриентами желания быть зачисленным в ВУЗ

19-23 июляВторой тур
19-21 июляРегистрация абитуриентов для участия в конкурсе
21 июля в 14.00Завершение регистрации для участия в конкурсе
22 июля до 09.00Размещение списков абитуриентов, рекомендованных к зачислению
22-24 июля Подтверждение абитуриентами желания быть зачисленным в ВУЗ

26-31 июляТретий тур (проводится с разрешения МОН КР)
26-28 июля Регистрация абитуриентов для участия в конкурсе
28 июля в 14.00Завершение регистрации для участия в конкурсе
29 июля до 09.00Размещение списков абитуриентов, рекомендованных к зачислению
29-31 июля Подтверждение абитуриентами желания быть зачисленным в ВУЗ


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URL: https://www.vb.kg/402671
Теги:
абитуриент, вуз, Министерство образования
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