График туров приемной кампании в вузы Кыргызстана

В этом году приемная компания в вузы Кыргызстана будет состоять из трех туров, первый из которых начнется 12 июля. По данным Министерства образования и науки с этого момента можно подавать заявки в вузы на сайте www.2020.edu.gov.kg. Об этом сегодня заявил на пресс-конференции заместитель министра образования Нурлан Омуров
- Подача заявок закончится 14 июля в 14:00 часов. 15 июля до 10 часов утра в системе будут доступны списки абитуриентов, рекомендованных к зачислению. Абитуриент, прошедший по конкурсу, должен в трехдневный срок, то есть, до 17:00 17 июля, подтвердить свое желание учиться на данной специальности, иначе его место считается вакантным, - сказал он.
Для подтверждения абитуриенту необходимо прикрепить в электронном виде следующие документы: паспорт или свидетельство о рождении; аттестат о среднем общем образовании или диплом о среднем профессиональном образовании; лицевую сторону сертификата ОРТ; а также предоставить оригиналы указанных документов в вуз в начале учебного года.
|12-17 июля
|Первый тур
|12-14 июля
|Регистрация абитуриентов для участия в конкурсе
|14 июля в 14.00 ч.
|Завершение регистрации для участия в конкурсе
|15 июля до 09.00 ч.
|Размещение списков абитуриентов, рекомендованных к зачислению
|15-17 июля
|Подтверждение абитуриентами желания быть зачисленным в ВУЗ
|19-23 июля
|Второй тур
|19-21 июля
|Регистрация абитуриентов для участия в конкурсе
|21 июля в 14.00
|Завершение регистрации для участия в конкурсе
|22 июля до 09.00
|Размещение списков абитуриентов, рекомендованных к зачислению
|22-24 июля
|Подтверждение абитуриентами желания быть зачисленным в ВУЗ
|26-31 июля
|Третий тур (проводится с разрешения МОН КР)
|26-28 июля
|Регистрация абитуриентов для участия в конкурсе
|28 июля в 14.00
|Завершение регистрации для участия в конкурсе
|29 июля до 09.00
|Размещение списков абитуриентов, рекомендованных к зачислению
|29-31 июля
|Подтверждение абитуриентами желания быть зачисленным в ВУЗ