График туров приемной кампании в вузы Кыргызстана

В этом году приемная компания в вузы Кыргызстана будет состоять из трех туров, первый из которых начнется 12 июля. По данным Министерства образования и науки с этого момента можно подавать заявки в вузы на сайте www.2020.edu.gov.kg. Об этом сегодня заявил на пресс-конференции заместитель министра образования Нурлан Омуров

- Подача заявок закончится 14 июля в 14:00 часов. 15 июля до 10 часов утра в системе будут доступны списки абитуриентов, рекомендованных к зачислению. Абитуриент, прошедший по конкурсу, должен в трехдневный срок, то есть, до 17:00 17 июля, подтвердить свое желание учиться на данной специальности, иначе его место считается вакантным, - сказал он.

Для подтверждения абитуриенту необходимо прикрепить в электронном виде следующие документы: паспорт или свидетельство о рождении; аттестат о среднем общем образовании или диплом о среднем профессиональном образовании; лицевую сторону сертификата ОРТ; а также предоставить оригиналы указанных документов в вуз в начале учебного года.

График проведения туров отбора и зачисления абитуриентов в высшие учебные заведения Кыргызской Республики по итогам общереспубликанского тестирования на 2021-2022 учебный год

12-17 июля Первый тур 12-14 июля Регистрация абитуриентов для участия в конкурсе 14 июля в 14.00 ч. Завершение регистрации для участия в конкурсе 15 июля до 09.00 ч. Размещение списков абитуриентов, рекомендованных к зачислению 15-17 июля Подтверждение абитуриентами желания быть зачисленным в ВУЗ

19-23 июля Второй тур 19-21 июля Регистрация абитуриентов для участия в конкурсе 21 июля в 14.00 Завершение регистрации для участия в конкурсе 22 июля до 09.00 Размещение списков абитуриентов, рекомендованных к зачислению 22-24 июля Подтверждение абитуриентами желания быть зачисленным в ВУЗ