Чего бишкекчане ожидают от будущих депутатов БГК? (соцопрос)

На 11 июля 2021 года назначены повторные выборы в Бишкекский городской кенеш. Напомним, ранее Центризбирком аннулировал итоги выборов в горкенеш, которые прошли 11 апреля. Такое решение приняли из-за многочисленных нарушений, которые повлияли на исход голосования. В связи с этим тема выборов одна из самых обсуждаемых на сегодняшний день.

Корреспонденты редакции VB.KG провели мини-опрос среди жителей столицы и поинтересовались, чего они ожидают от будущих городских депутатов:

Соцопрос провели Эльвира Оморбекова и Бегимай Бекназарова