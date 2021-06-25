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Чего бишкекчане ожидают от будущих депутатов БГК? (соцопрос)

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На 11 июля 2021 года назначены повторные выборы в Бишкекский городской кенеш. Напомним, ранее Центризбирком аннулировал итоги выборов в горкенеш, которые прошли 11 апреля. Такое решение приняли из-за многочисленных нарушений, которые повлияли на исход голосования. В связи с этим тема выборов одна из самых обсуждаемых на сегодняшний день.

Корреспонденты редакции VB.KG провели мини-опрос среди жителей столицы и поинтересовались, чего они ожидают от будущих городских депутатов:

Соцопрос провели Эльвира Оморбекова и Бегимай Бекназарова


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URL: https://www.vb.kg/402672
Теги:
Бишкекский горкенеш, выборы, Бишкек, Депутат
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