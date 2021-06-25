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Книгу "Кыргызы" презентовали в посольстве Кыргызстана в Исламабаде

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- Анастасия Карелина
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Презентация книги российского журналиста и исследователя Марины Бакановой "Кыргызы" прошла вчера, 24 июня, в посольстве Кыргызской Республики в Исламабаде. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

Книга "Кыргызы" была издана в феврале в Канаде на русском и английском языках. А культурное событие в диппредствительстве состоялось в рамках празднования 30-летия независимости нашей страны. В мероприятии приняли участие представители дипломатического корпуса в Исламабаде и журналисты.

В своем выступлении Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в Исламской Республике Пакистан Эрик Бейшембиев рассказал об основных этапах развития Кыргызской государственности со времен первого упоминания о народе Кыргыз в китайских хрониках в 3 веке до нашей эры, рассвете Кыргызского Каганата в 9-10 веках, советском периоде и обретении страной независимости в 1991 году.

Марина Баканова в свою очередь отметила исторические связи народов Центральной и Южной Азии, взаимодействие древних кыргызов с народами, населяющими ваханский коридор в Афганистане, район Хунза в северо-восточном Пакистане, а также Кашмир.


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URL: https://www.vb.kg/402674
Теги:
книги, Пакистан, Кыргызстан, МИД
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