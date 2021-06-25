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В КР 94 % абитуриентов уже готовы к онлайн-поступлению

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- Н Крайнова
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Министерство образования и науки объявило, что готовится к началу приемной кампании в вузы. Сегодня, 25 июня, на пресс-конференции заместитель министра образования Нурлан Омуров сообщил, что прием в вузы стартует 12 июля и будет состоять из трех туров.

Для участия в конкурсе абитуриенты должны подать заявку через автоматизированную информационную систему "Абитуриент Online" на сайте www.2020.edu.gov.kg

- Эта система уже была внедрена в прошлом году, в пик пандемии нам удалось успешно провести приемную компанию в бесконтактной форме. В прошлом году более 30 тысяч человек смогли поступить в вузы, не выходя из дома. Мы решили эту же систему использовать и в этом году. Молодым людям не обязательно приезжать в Бишкеке. Можно подать заявку в любой вуз в любом направлении. На платформе есть вся информация и видеоинструкции. Нужно лишь открыть личный кабинет, получить логин и пароль. 94 % абитуриента уже получили доступ к личным кабинетам, - сообщил Нурлан Омуров.

По его словам, абитуриент автоматически сможет посмотреть свою позицию в списке поступающих. Это открытая информация, которая доступна всем, есть возможность наблюдать в реальном времени за ходом зачисления. Вся информация постоянно обновляется с учетом поступивших заявок.

- После завершения первого тура вакантные места переносятся на следующий тур. Если абитуриент рекомендован и на грантовое, и на контрактное обучение, он может подтвердить своё желание учиться только в одном месте, - сообщил Омуров.

На базе КГТУ имени И. Раззакова с 15 июня текущего года работает короткий номер 1818 по технической, консультационной поддержке онлайн зачисления. На короткий номер 1818 можно на бесплатной основе звонить с аналогового телефона, на платной основе со всех сотовых операторов.


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URL: https://www.vb.kg/402675
Теги:
абитуриент, вуз, Кыргызстан, Министерство образования
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