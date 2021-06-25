Таксистов Москвы и Подмосковья обязали вакцинироваться

В Москве и Подмосковье с 15 июля смогут работать лишь вакцинированные таксисты. Они, по информации властей этих регионов, будут обязаны вакцинироваться от коронавируса под угрозой недопуска к работе.

"С 15 июля 2021 к осуществлению перевозок легковым такси допускаются только водители, прошедшие вакцинацию. Распределение агрегаторами,заказов водителям, не прошедшим вакцинацию, не допускается", - отмечается, в частности, в Telegram-канале губернатора Московской области Андрея Воробьева.

"Отдельная история у нас – это вакцинация водителей такси, их у нас более 100 тысяч. Каждый в день контактирует с порядка 50-100 человек и это большая группа людей, которые работают непосредственно с жителями. Поэтому мы каждому перевозчику отправим уведомление в недельный срок о необходимости вакцинации как лично, так и через агрегаторы. Составим списки водителей с датой и местом вакцинации", - прокомментировал новую меру в рамках борьбы с коронавирусом вице-губернатор МО Игорь Тресков. И добавил, что непривитые водители автобусов и такси не будут допущены к работе, их отключат от заказов, если не привьются до 15 июля.

Ранее в Москве и Московской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса не менее 60 процентов от общей численности сотрудников, занятых в сферах торговли, услуг, образования, здравоохранения, ЖКХ и ряде других.

И хотя пока неясен порядок вакцинации водителей-мигрантов, многие из них, по мнению экспертов, будут рады возможности бесплатно привиться. Так считает, в том числе, юрист и специалист в области миграционного права Бахром Исмаилов.

Только в Москве, отмечает он, не менее половины водителей, работающих в такси, - иностранцы. В основном они приехали из стран Центральной Азии – Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, есть среди таксистов и граждане из Армении, Азербайджана. Решение властей о вакцинации перевозчиков пассажиров правомерно, подчеркнул эксперт в разговоре с "Газетой.Ru". Ведь речь идет о жизни, здоровье и общественной безопасности неопределенного количества лиц, которым оказывают услуги сервисы такси.

По словам президента Федерации мигрантов России Вадима Коженова, порядок вакцинации таких водителей ему на данный момент неизвестен. При этом он тоже считает, что многие мигранты будут готовы сделать прививку.