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Такого еще не было. В Казахстане цены на дизтопливо сравнялись с нашими

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- Н Крайнова
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В столице Казахстана водители жалуются на дефицит дизельного топлива в городе. Купить его стало практически невозможно, говорят автовладельцы. На некоторых АЗС горючего вообще нет, на других его отпускают только по талонам. Заправки, где солярка в наличии, взвинтили цены.

Казахские автомобилисты сообщают, что цена поднялась до 230 тенге за литр ((45 сомов 46 тыйынов). В поисках дизтоплива алматинцам приходится объезжать весь город - на большинстве АЗС солярки нет. Для сравнения в Кыргызстане на автозаправках цена на дизтопливо не превышает 46 сомов 90 тыйын. При этом, по данным экспертов, никакого дефицита ГСМ в нашей республике не предвидится.

Как сообщает информационное агентство "Спутник-Казахстан" ранее дефицит дизтоплива наблюдался в Таразе и Шымкенте. Там образовались километровые очереди на заправках, а цены выросли до 300 тенге (59 сомов 30 тыйын).

В министерстве энергетики Казахстана заверяют, что в ближайшее время ситуация стабилизируется. Правда, это не значит, что литр солярки будет стоить как раньше. Эксперты отмечают, что топливо в стране слишком дешевое, поэтому рост цен неизбежен.

"Этот рост был и будет. И он будет продолжаться до тех пор, пока мы не достигнем уровня среднемировых цен на бензин, на дизельное топливо. Потому что есть договоренности в рамках ЕАЭС, в рамках всемирных торговых организаций. У нас очень долгое время были дешевые цены", - считает эксперт нефтегазовой отрасли Олжас Байдильдинов.

Получается. если верить словам экспертов из Казахстана, цены на ГСМ в соседней республике через какое-то определенное время могут даже превысить цены в нашей стране.

Отметим, на сегодняшний день стоимость ГСМ в Кыргызстане является одной из самых низких среди государств-членов ЕАЭС. И если раньше ниже цены были только в соседнем Казахстане, то сегодня ситуация кардинально меняется.

Разница в ценах обусловлена различными ставками налогов, размеров пошлин и объемов предоставляемых субсидий со стороны каждого государства.


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URL: https://www.vb.kg/402678
Теги:
Казахстан, Кыргызстан, дизтопливо
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