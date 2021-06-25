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Кыргызстанцев приглашают разработать концепцию летнего кинотеатра в Москве

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- Анастасия Карелина
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Художников и архитекторов из Кыргызстана приглашают принять участие в конкурсе на разработку концепции летнего кинотеатра Garage Screen в Москве в Парке Горького. Павильон по проекту победителей этого творческого состязания будет возведен в российской столице уже в 2022 году.

Архитектурный конкурс объявил московский Музей современного искусства "Гараж". Его цель – дать возможность архитекторам и художникам реализовать свои идеи по созданию временной постройки на площади Искусств напротив здания Музея "Гараж".

Поучаствовать уже в третьем открытом конкурсе организаторы приглашают коллективы из России, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана и Украины. Свои заявки можно подавать до 4 июля в онлайн режиме.

В жюри нынешнего творческого состязания войдут директор Музея "Гараж" Антон Белов, директор Института медиа, архитектуры и дизайна "Стрелка" и партнер КБ Стрелка Варвара Мельникова, руководитель департамента технического обеспечения и строительства Музея "Гараж" Дмитрий Коняхин, куратор кинопрограммы Музея "Гараж" Евгений Гусятинский и победители конкурса 2019-го года – основатели студии snkh Ашот и Армине Снхчян.


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URL: https://www.vb.kg/402679
Теги:
конкурс, Москва, Кыргызстан
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