Айбек Осмонов: Выборы - это борьба идей, возможностей и убеждений

Обращение председателя политической партии "Биздин Кыргызстан" Айбека Осмонова:

"Уважаемые жители столицы, дорогие друзья!

Команда партии "Биздин Кыргызстан" решила участвовать на выборах депутатов городских кенешей городов Бишкек и Ош.

В ходе избирательной кампании между конкурентами используются различные методы. К сожалению, мы часто видим, как соперники предвыборной гонки пытаются найти недостатки других вместо того, чтобы показать свое превосходство, свои лучшие качества.

Мы все были свидетелями, когда ресурсы власти, власть денег, чувство родства не обеспечили стабильность результатов выборов. Грязная конкуренция не принесла никому успеха.

Все кандидаты, участвующие в выборах, стремятся внести свой вклад в развитие наших городов. Хотя наши партии разные, Кыргызстан у нас один на всех, надежды и ожидания наши схожие.

Поэтому на этих выборах, давайте избавимся от старых привычек и перейдем к новым. Давайте откажемся от очернения и критики, давайте покажем честную конкуренцию, покажем борьбу идей, программ, возможностей, ясного мышления и убеждений.

Я призываю всех вас объединиться перед лицом сложных вызовов, которые предстоит пройти Кыргызстану.

Выборы – это всего лишь временное явление. Человечность вечна!

Желаю однопартийцам победы и удачи соперникам!"

Заказчик: уполномоченный представитель по финансовым вопросам политической партии "Биздин Кыргызстан" Алымкулова Д.А. (регистрационное свидетельство №37 от 11.06.2021 г.). Оплачено избирательным фондом политической партии "Биздин Кыргызстан".

Дата выхода: 25.06.2021 г.