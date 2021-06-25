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Компанией "Кумтор" погашены все налоги и отчисления в бюджет Кыргызстана

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- Виктория Гунгер
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Компанией "Кумтор" погашены все текущие обязательства по налогам и иным отчислениям в бюджет Кыргызстана. Заработная плата сотрудникам выплачивается своевременно. Компания практически полностью рассчиталась с поставщиками товаров, работ и услуг. Об этом говорится в отчете по итогам первого месяца после введения временного внешнего управления на сайте КГК.

Как отмечается, в связи с колебаниями цен на золото, первая партия из 16 тысяч унций золота была продана по цене в 1813,15$ за унцию, при этом вторая партия из 28 тысяч унций золота продана по цене 1893,15$ за унцию.

- Рудник "Кумтор" работает в плановом режиме. Объем производства золота в 2021 году составит порядка 470-510 тыс. унций или 14,62-15,86 тонн золота. Компания намерена придерживаться достижения показателей по добыче. С начала года произведено золота в количестве 161 060 унций. С 1 января по 31 мая 2021 года общая производительность рудника "Кумтор" составила 84,114 млн тонн горной породы. Из них добыто золотосодержащей руды 1,789 млн тонн со средним содержанием 1,908 г\т или 109 791 унций. За период со дня введения в Компании временного внешнего управления продано 44 тысячи унций золота. Общая выручка составила 82,234 миллиона долларов США, валовая прибыль получена в размере 40,282 миллионов долларов США. Себестоимость составила 41,952 миллиона долларов США, - говорится в отчете компании.


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URL: https://www.vb.kg/402681
Теги:
бюджет, налоги, Кыргызстан, Кумтор
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