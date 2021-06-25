"На моей памяти такого не было". Бишкеку не хватает поливной воды

Бишкекчане бьют тревогу: деревья и кустарники засыхают от июньского зноя, а многие газоны превратились в выжженную солому. Горожане замечают, что воды нет не только в арыках, но и в магистральных каналах внутри Бишкека, по которым вода подается в разные части города.

- В этом году особенно ощущается нехватка поливной воды. На моей памяти еще такого дефицита не было. Мы составили график ночных дежурств, чтобы полноценно поливать деревья, особенно молодые саженцы, - сообщил корреспонденту VB.KG замдиректора "Бишкекзеленхоза" Айгуль Наватова.

В "Бишкекзеленхозе" напоминают, что основными источниками живительной влаги являются реки Аламедин, от которой влага подается по магистральному каналу "Асанбай" и Ала–Арча (каналы "Киргизия" и Восточный БЧК). Увы, почти все эти каналы сейчас пустуют, или в них воды совсем мало.

- На город нам подается только 400 литров в секунду из реки Аламедин. Хотя по договору с Аламединским РУВХ мы должны получать в десять раз больше - 4 кубических метра в секунду. Получаемого объема почти ни на что не хватает. Через канал Киргизия получаем воду раз в десять дней по 2-3 куба в секунду в ночное время, - отмечает Айгуль Наватова.

Главный поставщик воды в столицу - Аламудунское районное управление водного хозяйства (РУВХ) - не выполняет свои обязательства по обеспечению водой столицы.

- Как нам объяснили причина в климатических условиях. Сейчас воды мало в реках из–за того, что не столь интенсивно тают ледники. Высоко в горах еще лежит снег, - поясняет Наватова.

По ее словам, восполнять недостаток поливной воды приходиться за счет специальных скважин и автополива с помощью водовозов. В распоряжении "Бишкекзеленхоза" имеется 20 скважин, из которых берут воду для полива.

- В этом году планируется построить еще четыре скажины. Но бесконечно использовать подземные воды невозможно. Наблюдается тенденция уменьшения воды. Поэтому стоит задача экономнее пользоваться имеющимися объемами и не допускать потерь. Именно поэтому ремонтируем ирригационные сети. В этом году планируем восстановить 10 километров арычной сети.