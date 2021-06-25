Старший дознаватель ОВД города Кара-Куль задержан за вымогательство

По факту вымогательства взятки задержан старший дознаватель ОВД города Кара-Куль. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

В рамках оперативно-розыскных мероприятий по пресечению коррупционных проявлений в правоохранительной системе 24 июня 2021 года ГКНБ КР совместно с СВР МВД КР проведено задержание старшего дознавателя ОВД города Кара-Куль Джалал-Абадской области "Ы.Н.Э." по факту вымогательства и получения взятки.

Установлено, что "Ы.Н.Э." вымогал денежные средства в размере 40 тысяч сомов у гражданина Кыргызской Республики "А.Ш.Ш." за положительное решение по делу о проступках, возбужденного в отношении него.

Материалы по данному факту зарегистрированы в АИС ЕРПП по статье 326 часть 1 ("Вымогательство взятки") УК КР. Задержанный водворен в ИВС ОВД города Джалал-Абад. В настоящее время продолжаются соответствующие следственно-оперативные мероприятия.