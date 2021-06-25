Подписан ряд контрактов по покупке электроэнергии от малых ГЭС

Ряд важных контрактов по покупке электроэнергии от малых ГЭС был подписан в Бишкеке на площадке Министерства энергетики и промышленностии в рамках реализации поручения президента Садыра Жапарова. Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.

23 июня 2021 года глава государства встречался с бизнес-сообществом. По итогам встречи президент Садыр Жапаров дал поручение Минэнерго в двухдневный срок решить вопрос о покупке электроэнергии от малых ГЭС. В рамках реализации данного поручения прошла встреча энергокомпаний, Государственного агентства по регулированию ТЭК с предпринимателем Рахатбеком Ирсалиевым (поднимавшим этот вопрос), и представителем ОсОО "Impex Trade" (Сокулукская ГЭС-2). На ней были подписаны контракты о покупке электроэнергии между ОАО "Востокэлектро" и ОсОО "Ак-Терекская ГЭС", ОсОО "Ала-Башские ГЭС", ОсОО "Тонская ГЭС".

Подписан также контракт между ОАО "Северэлектро" и ОсОО "Impex Trade" и Соглашение между Министерством энергетики и промышленности КР и ОсОО "Impex Trade" о намерениях при реализации проекта строительства МГЭС. Также было принято решение инициировать проект о внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О возобновляемых источниках энергии".

Напомним, что ранее 4 марта 2021 года уже были подписаны Соглашения между Министерством энергетики и промышленности КР и ОсОО "Ак-Терекская ГЭС", ОсОО "Ала-Башские ГЭС", ОсОО "Тонская ГЭС" о намерениях при реализации проектов.