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Подписан ряд контрактов по покупке электроэнергии от малых ГЭС

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- Анастасия Карелина
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Ряд важных контрактов по покупке электроэнергии от малых ГЭС был подписан в Бишкеке на площадке Министерства энергетики и промышленностии в рамках реализации поручения президента Садыра Жапарова. Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.

23 июня 2021 года глава государства встречался с бизнес-сообществом. По итогам встречи президент Садыр Жапаров дал поручение Минэнерго в двухдневный срок решить вопрос о покупке электроэнергии от малых ГЭС. В рамках реализации данного поручения прошла встреча энергокомпаний, Государственного агентства по регулированию ТЭК с предпринимателем Рахатбеком Ирсалиевым (поднимавшим этот вопрос), и представителем ОсОО "Impex Trade" (Сокулукская ГЭС-2). На ней были подписаны контракты о покупке электроэнергии между ОАО "Востокэлектро" и ОсОО "Ак-Терекская ГЭС", ОсОО "Ала-Башские ГЭС", ОсОО "Тонская ГЭС".

Подписан также контракт между ОАО "Северэлектро" и ОсОО "Impex Trade" и Соглашение между Министерством энергетики и промышленности КР и ОсОО "Impex Trade" о намерениях при реализации проекта строительства МГЭС. Также было принято решение инициировать проект о внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О возобновляемых источниках энергии".

Напомним, что ранее 4 марта 2021 года уже были подписаны Соглашения между Министерством энергетики и промышленности КР и ОсОО "Ак-Терекская ГЭС", ОсОО "Ала-Башские ГЭС", ОсОО "Тонская ГЭС" о намерениях при реализации проектов.


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URL: https://www.vb.kg/402692
Теги:
бизнес, ГЭС, Кыргызстан, Минэнергопром
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