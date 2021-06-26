В Чите кыргызстанца заподозрили в педофилии

В Чите возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который изнасиловал мальчиков 5 и 7 лет. Подозреваемый, по информации ИА "Чита.Ру",– предположительно гражданин Кыргызстана,

Как сообщается, неизвестный, который был нетрезв и небрит, заманил обоих мальчиков в заброшенный дом в Центральном районе Читы и напал на них. У детей диагностированы побои, один из пострадавших госпитализирован с повреждениями ануса.

Полицейские задержали 30-летнего мужчину. "Подозреваемый - строитель из Киргизии, работал он на одном из объектов в районе совершения преступления", - ссылается "Чита.Ру" на свой источник в правоохранительных органах.

В Следственном комитете РФ по Забайкальскому краю проинформировали, не называя гражданство подозреваемого, о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 132 УК РФ – насильственные действия сексуального характера.

"В ходе совместной работы следователей СК и сотрудников полиции удалось получить данные о причастности к этому преступлению 30-летнего мужчины. Он был допрошен и задержан следователями СК по подозрению в совершении преступления. Следователи с участием психологов провели опознание подозреваемого. Назначены необходимые судебные экспертизы", - рассказали в Следкоме.

В СК также отметили, что следователи будут ходатайствовать об избрании в отношении этого мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу. И сообщили, что ход расследования данного уголовного дела поставил на контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Кроме того, предстоит установить собственника недостроенного здания, выяснить причину отсутствия охраны на объекте, представляющем опасность.