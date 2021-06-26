Юные кыргызстанцы знакомятся с достопримечательностями Петербурга

Гостями Государственного музея-заповедника "Петергоф" и Кронштадта стали участники проходящего сейчас в Санкт-Петербурге международного культурно-образовательного форума "Дети Содружества". Он проходит 21-28 июня в северной столице РФ с участием юных граждан Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России и Таджикистана.

Этот форум возник по инициативе Жогорку Кенеша Кыргызской Республики и был поддержан Межпарламентской Ассамблей СНГ, с 2013 года традиционно проходил в Чолпон-Ате, в пансионате на берегу озера Иссык-Куль. Всего за минувший период в нем приняли участие более 600 школьников. В этом году он впервые проходит в Санкт-Петербурге по инициативе МПА СНГ, при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств Содружества и администрации города. Основная цель проекта, как заявлено, - создание интернациональной площадки для воспитания детей и молодежи в духе добрососедства и сотрудничества.

В "Петергофе", рассказали в МПА СНГ, школьники увидели знаменитые на весь мир фонтаны, побывали у Большого Дворца, Эрмитажа, Марли, Монплезира и других памятников архитектуры. Экскурсию по парку-музею для ребят провели представители российской делегации, экскурсия завершилась викториной.

Во второй половине дня юные гости прибыли в Кронштадт. И, познакомившись с памятниками города-крепости, узнали об истории флота Российской империи. Военно-морской салон, которые проходит в Кронштадте в эти дни, позволил увидеть сегодняшние достижения страны. Ребята также побывали в новом парке "Патриот". И стали свидетелями одно из самых грандиозных событий года в Санкт-Петербурге - праздника выпускников "Алые паруса".

В дальнейшей программе – участие в проекте "Живая поэзия", где будет создаваться видеоряд на стихи известных поэтов, в "экологическом дне", в других мероприятиях. 28 июня в Таврическом дворце состоится подведение итогов и церемония закрытия форума.