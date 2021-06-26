Афиша мероприятий: Где можно провести досуг в Бишкеке на выходные?

[b]Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова в субботу, 26 июня, утром приглашает самых маленьких зрителей на Большой сцене посмотреть сказку Григория Остера "Лесной переполох". А вечером здесь покажут народную музыкально–танцевальную мелодраму "Нежность Натахи". Этот спектакль создан по произведению Николая Коляды.[/b]

Начало в 11 и 18 часов.

В воскресенье, 27 июня, вечером на Большой сцене зрители смогут посмотреть комедию "Лучший всадник короля". В основе спектакля произведение Вадима Бочанова.

Начало в 18 часов.

В филиале "Галереи М" и АртХолле при ней вниманию посетителей в настоящий момент доступны сразу две экспозиции.

Поклонники живописи могут оценить персональную выставку живописи заслуженного деятеля культуры КР Сабиджана Бабаджанова. А также познакомиться с произведениями других известных отечественных мастеров на "Летней выставке". Организаторы не ограничивали художников одной темой. Так, в АртХолле можно увидеть картины Алексея Каменского, Таалайбека Усубалиева, Момуна Астара, Жылдыз Асангали, Халиды Шимовой, Сапара Торобекова, Нарынкула Турпанова, Гульнары Мусабай, Константина Шкурпелы и многих других.

Посетить выставки можно до 16 июля.

Филиал "Галереи М" находится на 4–м этаже ЦУМа–2 "Айчурек".

В выставочном зале Союза художников КР - галерее "Дубовый парк" продолжают работу две выставки.

На первом этаже развернута выставка произведений живописи и графики Александра Феля и Валерия Хазова.

Экспозиция доступна до 30 июня.

На втором этаже галереи работает фотовыставка "Этот день мы приближали, как могли!". Бишкекчане могут увидеть фотоработы Артура Болжурова, Владислава Ногая, Алимжана Жоробаева, Игоря Сапожникова, Александра Федорова, Владимира Крапивина и других.

Выставка продолжит работу до 27 июня.

Вход свободный.

Приходите с 12 до 18 часов в любой день недели со вторника по воскресенье. Выходной день - понедельник.

Галерея "Дубовый парк" находится по адресу: улица Пушкина, 78 А.