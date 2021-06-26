Прерванное сотрудничество. Жители РТ о прерванных связях с кыргызами

Недавний приграничный конфликт между Таджикистаном и Кыргызстаном, произошедший 28-29 апреля текущего года, оказал негативное влияние на жизнь простых граждан по обе стороны границы. Пострадали те, кто вел совместный бизнес, кто оказывал или получал услуги в соседних странах. Жители надеются, что трудности будут преодолены и соседи снова смогут ездить друг к другу. О том, что и как изменилось - в репортаже CABAR.asia.

Торговля в "форс-мажорной ситуации"

Шуайбиддин Тоджиев – уже более 10 лет владеет продуктовым магазином, который находится в центре таджикского приграничного села Ходжа Аъло. Пограничный конфликт сильно повлиял на его торговлю, обороты значительно сократились в сравнении с несколькими месяцами ранее.

Магазин Тоджиева находится в центре села у автомобильной трассы, и жители близлежащих сел Кыргызстана составляли значительную часть его клиентуры. Но после апрельских событий и закрытия границы, кыргызские граждане перестали покупать в магазине, что привело к значительному снижению объема продаж. Сейчас основными покупателями являются местные жители.

Ашурбой Сангинов, владелец малого бизнеса в этом селе, занимающийся продажей строительных материалов, говорит, что раньше кыргызы покупали у него, в основном, цемент.

До конфликта стройматериалы ввозились через Кыргызстан, но теперь, после закрытия границы, они проходят через таможню в районе Спитамен (через границу соседнего Узбекистана). По словам Сангинова, несмотря на то, что это обходится дороже, но так все же "безопасней".

"В Таджикистане продукты питания дешевле и поэтому часть приграничного населения Кыргызстана предпочитала покупать их у нас", – говорит Сангинов.

Торговец из Исфары, который пожелал остаться анонимным, вывозит сухофрукты, через Кыргызстан в Россию. Он рассказал аналитическому порталу CABAR.asia, что закрытие таджикско-кыргызской границы привело к "форс-мажорной ситуации".

"В этом году у нас было много планов по экспорту сухофруктов в Россию и расширению бизнеса. Я подписал новое соглашение о сотрудничестве с другом из Кыргызстана и планировал вместе с ним экспортировать фрукты. Однако эти пограничные конфликты и закрытие дорог повлияли на нашу деятельность. Мы не знаем, что делать сейчас", – сказал наш собеседник.

Предприниматель говорит, что некоторые проблемы были и в прошлом, когда происходили конфликты. Но тогда границы полностью не закрывали и у них была возможность вывозить товар.

Таджикский предприниматель сказал, что его партнеры по-прежнему готовы продолжать работать с ним.

"Но, когда границы полностью закрыты, мы даже не знаем, что делать. В любом случае мы надеемся, что в ближайшее время вопрос открытия границ будет обсуждаться, и официальные лица двух стран задумаются над этим. Потому что, кроме меня, большая часть населения Исфары занимается экспортом фруктов и сухофруктов, и большая его часть проходит через Кыргызстан. Этим многие живут", – сказал наш собеседник.

По данным посольства Таджикистана в Бишкеке, товарооборот между двумя странами в 2020 году составил свыше 36,8 млн долларов США. Большая часть товарооборота это – экспорт из Кыргызстана – свыше 27,2 млн долларов. Доля Кыргызстана в общем объеме товарооборота Таджикистана составляет всего 0,8%. В 2019 году до пандемии COVID-19 товарооборот превышал 54,2 млн долларов, что составляло 1,2% от показателя всего товарооборота Таджикистана. Экспорт составлял 42,8 млн, импорт 11,4 млн. В начале 10-х годов происходил быстрый рост товарооборота между двумя странами. Например, в 2012 году этот показатель составил около 80 млн. долларов, а в 2013 уже свыше 186,5 млн. Однако после вступления Кыргызстана в ЕАЭС товарооборот снизился до 40,6 млн долларов в 2014 году.

"Когда врач рядом, но прийти к нему нельзя…"

Жители обеих стран на таджикско-кыргызской границе не только покупали товары в магазинах друг у друга, но пользовались медицинскими услугами соседей. Сейчас эта практика прекратилась.

Одна из медсестер в селе Ходжа Ало, который находится рядом с кыргызским селом Уштеппа, говорит, что после пограничных столкновений кыргызские граждане не приходят к ним на лечение, и таджикистанцы также не имеют права переходить на другую сторону границы.

"Раньше они приходили, наши врачи их обследовали, ставили диагнозы, мы лечили. До последнего конфликта они нас к себе домой звали. Особенно, летом, когда все женщины Баткенской области выходили на поля, их население вынуждено было пользоваться услугами таджикских врачей и медсестер", – сказала собеседница.

Она рассказала, что через пять-шесть домов от ее дома проживают кыргызские семьи, и теперь, последним приходится ехать за врачебной помощь в областной центр Баткен минуя несколько километров.

"Мы знакомы с двумя медсестрами одной из поликлиник в Баткенской области, даже дружили, ходили в гости к друг другу. Они иногда приводили к нам своих пациентов и просили совета у наших врачей. Но я их не видела уже несколько месяцев", – сказала медсестра.

Наша собеседница рассказала также, что недавно стоматолог из соседнего Кыргызстана открыл клинику недалеко от границы, и к нему обращались многие жители с таджикской стороны, но после конфликта они перестали к нему ездить.

По словам медсестры, все простые люди пострадали из-за конфликта.

"Было ужасно! Пять дней и ночей никто не спал. Лучше мирно договориться, чтобы подобное не повторилось", – говорит медсестра.

На учебу – в Таджикистан

Мухаммадисо Зархоров, родился в городе Хайдарканд Баткенской области Кыргызстана, но сейчас учится на втором курсе факультета журналистики Таджикского национального университета по межгосударственной квоте.

"В нашем городе Хайдарканд тоже распространяются дурные слухи. Каждый день мне звонили из дома и спрашивали, не обижает ли кто-нибудь меня? После того, как я объяснил, что со мной все в порядке, родные более-менее успокоились. Больше всего моих родственников волновало, что после конфликта границы закроют, и я надолго останусь в Таджикистане. Хорошо, что в Душанбе, Худжанде и в местах, где проживают кыргызы, не было националистических настроений", – сказал он.

Зархоров считает, что сейчас нужно проводить побольше совместных мероприятий, различных фестивалей среди молодежи, проживающей в приграничных районах обеих стран, чтобы улучшить отношения между странами и преодолеть недопонимание и недовольство.

Он сказал, что 6 июня поехал в Кыргызстан из Душанбе и у него не возникло проблем с пересечением границы.

"Родственники уговаривают меня перевестись в Кыргызстан, но я намерен продолжить учебу в Таджикистане. Надеюсь, что это будет возможно", – говорит Мухаммадисо Зархоров.

По информации посольства Кыргызстана в Душанбе, в соответствии с имеющимися договоренностями ежегодно гражданам Таджикистана выделяется 25 бюджетных мест для обучения в ВУЗах КР и 55 мест с таджикской стороны для обучения этнических таджиков, проживающих в КР, в ВУЗах Таджикистана.