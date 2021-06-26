Колледжи Кыргызстана готовятся к приёмной кампании в режиме онлайн

В Кыргызстане приемная кампания в колледжи стартует с 12 июля. Об этом сообщает Министерство образования и науки. В этом году поступление в средне-профессиональные учебные заведения (СПУЗ) будет проходить в онлайн режиме с помощью автоматизированной информационной системы.
Для участия в конкурсе на поступление в колледж абитуриент должен подать заявку на сайте https/2020.edu.gov.kg/spuz, прикрепив в электронном виде следующие документы:
- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
- аттестат об общем среднем образовании (11-класс), свидетельство об основном общем образовании (9-класс) и приложение к нему;
- документы, подтверждающие особые права или льготы при поступлении (статус сироты, инвалидность и т. д.).
|1 Тур
|12.07.2021, 08:00
|19.07.2021, 14:00
|2 Тур
|26.07.2021, 08:00
|02.08.2021, 14:00
|3 Тур
|13.08.2021, 08:00
|22.08.2021, 14:00
Как сообщили в пресс-службе Минобраза, в каждом туре абитуриент имеет право подать одну заявку для участия в конкурсе на бюджетное место и одну заявку для участия в конкурсе на контрактное обучение.
В отличие от вузов, в колледжи не требуется результат ОРТ. Для зачисления абитуриентов, как на бюджетную, так и на контрактную формы обучения конкурс проводится по сумме средней оценки аттестата о среднем образовании (11-класс) или свидетельства об основном общем образовании (9-класс) и оценки по одному профилирующему предмету для конкретной специальности, а также, в случае проведения, результатов онлайн тестирования.
- Конкурс по медицинским специальностям проводится по сумме баллов, полученных абитуриентом при сдаче вступительных испытаний, проводимых СПУЗом самостоятельно, и средних оценок документа об образовании и оценки профилирующего предмета, - отмечают в Министерстве образования.