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Колледжи Кыргызстана готовятся к приёмной кампании в режиме онлайн

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- Н Крайнова
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В Кыргызстане приемная кампания в колледжи стартует с 12 июля. Об этом сообщает Министерство образования и науки. В этом году поступление в средне-профессиональные учебные заведения (СПУЗ) будет проходить в онлайн режиме с помощью автоматизированной информационной системы.

Для участия в конкурсе на поступление в колледж абитуриент должен подать заявку на сайте https/2020.edu.gov.kg/spuz, прикрепив в электронном виде следующие документы:

- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

- аттестат об общем среднем образовании (11-класс), свидетельство об основном общем образовании (9-класс) и приложение к нему;

- документы, подтверждающие особые права или льготы при поступлении (статус сироты, инвалидность и т. д.).

График туров приемной кампании в колледжи Кыргызстан

1 Тур
12.07.2021, 08:00
19.07.2021, 14:00

2 Тур
26.07.2021, 08:00
02.08.2021, 14:00

3 Тур
13.08.2021, 08:00
22.08.2021, 14:00

Как сообщили в пресс-службе Минобраза, в каждом туре абитуриент имеет право подать одну заявку для участия в конкурсе на бюджетное место и одну заявку для участия в конкурсе на контрактное обучение.

В отличие от вузов, в колледжи не требуется результат ОРТ. Для зачисления абитуриентов, как на бюджетную, так и на контрактную формы обучения конкурс проводится по сумме средней оценки аттестата о среднем образовании (11-класс) или свидетельства об основном общем образовании (9-класс) и оценки по одному профилирующему предмету для конкретной специальности, а также, в случае проведения, результатов онлайн тестирования.

- Конкурс по медицинским специальностям проводится по сумме баллов, полученных абитуриентом при сдаче вступительных испытаний, проводимых СПУЗом самостоятельно, и средних оценок документа об образовании и оценки профилирующего предмета, - отмечают в Министерстве образования.


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URL: https://www.vb.kg/402707
Теги:
абитуриент, Министерство образования
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