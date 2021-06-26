В Кыргызстане среди абитуриентов растет спрос на обучение в колледжах

По данным Министерство образования и науки на данный момент в колледжах республики обучается 95 тысяч 961 студент. Это больше чем в 2015 году - 89 тысяч 605 студентов, и в 2019 году – 91 531 студент.

- Отмечается рост интереса к среднему профессиональному образованию. По сравнению с 2019-2020 учебным годом, в 2020-2021 году в колледжи поступило на 4 тысячи 430 студентов больше, - отмечает пресс-служба МОиН.

В настоящее время в республике подготовка специалистов среднего звена осуществляется по 130 специальностям. На бюджете обучается 6 тысяч 114 студентов на базе 9 класса и 5 тысяч 571 студент на базе 11 класса.

На контрактной основе очно обучается 41 тысяча 449 студентов на базе 9 класса и 28 тысяч 358 студентов на базе 11 класса. Еще 14 499 студентов обучается заочно на контрактной основе.

МОиН отмечает, что в этом году прием и оформление документов абитуриентов на дневное/заочное отделения ведется только в онлайн режиме на сайте https/2020.edu.gov.kg/spuz.

Исключение - специальности в области культуры и искусства и физической культуры и спорта организуют проведение вступительных (творческих) испытаний в традиционном режиме с обязательным соблюдением необходимых санитарно-гигиенических норм.