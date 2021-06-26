Федерация снайпинга займется развитием высокоточной стрельбы в Кыргызстане

В селе Баш-Кара-Суу на стрельбище "Выстрел" 24 июня состоялась презентация Федерации снайпинга Кыргызстана. В качестве гостей на мероприятии присутствовали представители Министерства обороны КР.

Федерация снайпинга КР была образована в июне 2021 года для всестороннего развития, совершенствования и популяризации высокоточной стрельбы, обмена опытом и формирования культуры обращения с оружием, развития патриотизма и пропаганды бережного отношения к природе.

"Эта федерация появилась благодаря энтузиастам, увлеченным высокоточной стрельбой. В числе наших задач не только объединить вокруг себя всех желающих развивать свои навыки стрельбы, но и в целом повысить культуру обращения с оружием. Мы планируем организовывать соревнования, мастер-классы и тренинги по всей республике. Есть договоренности с Федерацией высокоточной стрельбы России об участии ее представителей в мастер-классах, которые будут проходить в Кыргызстане для повышения квалификации и обмена опытом, и о проведении совместных соревнований", - рассказал Айдар Окенов, председатель правления Федерации снайпинга Кыргызстана.

Он подчеркнул, что объединение стрелков будет активно работать над тем, чтобы владельцы оружия оттачивали свое мастерство. Высокоточная стрельба – целая наука, где необходимы в том числе математические расчеты для определения баллистики выстрела. В частности, для произведения точного выстрела важно учитывать атмосферные условия и самое главное – считывать параметры ветра.

"Мы также открыты к сотрудничеству, совместному участию в соревнованиях и обмену опытом с силовыми структурами. Уже, как правило, в мире гражданские стрелки опережают силовиков, благодаря доступу к большому выбору технологий снайпинга. Мы можем приобретать лучшее оружие и снаряжение. К сожалению, у силовых структур выбора меньше, но их специалисты могут участвовать в наших мероприятиях, чтобы обмениваться опытом и повышать свою квалификацию. Это будет полезно для обеих сторон", - добавил Айдар Окенов.

Сыргак Кадыралиев, заместитель председателя Федерации снайпинга в КР и генеральный директор стрелкового клуба "Выстрел" отметил, что высокоточная стрельба в мире набирает обороты. Становится она популярной и в Кыргызстане.

"Наша главная задача – научить людей безопасному обращению с огнестрельным оружием. Эти навыки нужно прививать. Каждый человек, имеющий оружие, должен уметь аккуратно с ним обращаться. Поэтому мы планируем открыть школу по снайперскому мастерству на базе стрелкового клуба "Выстрел". А первое соревнование по высокоточной стрельбе с участием стрелков из ближнего зарубежья планируется провести 28 августа", - поделился планами Сыргак Кадыралиев.

Снайпинг​ -​ это​ стрельба с использованием высокоточного оружия с качественной оптикой на дальних расстояниях (от 200 метров до 2 км). В основе снайпинга лежат такие понятия, как точность и баллистика, а главный принцип меткого стрелка - один выстрел, одна цель.

В снайпинге есть упражнения на короткие дистанции по бумажным мишеням, когда нужно поразить одним выстрелом мишень размером в три сантиметра. При этом человек должен уметь стрелять из любых положений и с разных рубежей, четко просчитывая для меткого выстрела атмосферные факторы.