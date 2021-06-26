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Кыргызстанцы в Москве провели конкурс "Ыр кесе"

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- Евгений Денисенко
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Очередное культурное мероприятие организовали в Москве представители кыргызской диаспоры. Здесь прошел традиционный песенно-музыкальный конкурс "Ыр кесе".

Он состоялся по инициативе руководителя Кыргызского культурного центра Гульшайыр Мырзабековой, с целью, как заявлено, популяризации национальных традиций среди других диаспоральных организаций в российской столице.

В конкурсе приняли участие выходцы из всех регионов республики. В ходе этого творческого состязания прозвучали народные песни, были исполнены танцы и композиции на народных инструментах.

Как рассказали в Совете кыргызской диаспоры Москвы и Московской области, уроженцы КР активно участвуют в различных творческих состязаниях, культурных мероприятиях, организуемых здесь властями, сами, в числе других диаспоральных сообществ, выступают с подобными инициативами. Ряд их намечался в рамках перекрестного года Кыргызстана в России и России в Кыргызстане, каковым был объявлен 2020-й. Однако из-за коронавируса такие планы не удалось реализовать. И вот недавно стало известно, что они продляются на ближайшее будущее. Об этом было заявлено в ходе состоявшейся недавно в Сочи встрече президентов РФ и КР Владимира Путина и Садыра Жапарова.

"В прошлом году, - отметил российский лидер, - были запланированы Год России в Кыргызстане и, наоборот, Год Кыргызстана в России. Свыше 200 мероприятий у нас было намечено. К сожалению, пандемия не позволила их осуществить... Но мы обязательно это сделаем по мере того, как будет улучшаться эпидемиологическая ситуация и в России, и в Кыргызстане".


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URL: https://www.vb.kg/402711
Теги:
Россия, сотрудничество, культура, Кыргызстан
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