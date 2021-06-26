Мигрантам в РФ потребуется подписывать "соглашение о лояльности"

Иностранные граждане при въезде в Россию должны будут подписывать "соглашение о лояльности" с правилами пребывания в стране и осуществлением трудовой деятельности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России.

Отмечается, что введение в законодательство института "соглашения о лояльности" предусмотрено концепцией проекта нового федерального закона в сфере миграции.

Данный инструмент предполагается использовать как меру административного воздействия профилактического характера в целях информирования иностранного гражданина о правилах въезда в Россию, выезда из нее, пребывания и проживания в ней, привлечения к трудовой деятельности, об установленных ограничениях и запретах, о последствиях их несоблюдения.

Подписывая это соглашение, иностранные граждане будут подтверждать, что они проинформированы о последствиях несоблюдения правил, и давать согласие не причинять ущерб стране. Также с мигрантов будут брать обязательство оплатить расходы, связанные с возможной высылкой из страны при нарушении условий соглашения.

Иностранцы, въезжающие в РФ в визовом порядке, будут подписывать "соглашение о лояльности" при подаче заявления на визу, в том числе в электронной форме. А для тех, кто прибывает в страну без визы, обязательно при подписании данного документа прохождение государственной дактилоскопической регистрации.

Проект нового федерального закона в сфере миграции разрабатывается в соответствии с планом мероприятий по реализации в 2019-2021 годах Концепции государственной миграционной политики РФ на 2019-2025 годы, утвержденного распоряжением правительства.

Напомним, что 15 июня президент РФ Владимир Путин своим Указом продлил до 30 сентября мораторий на выдворение из России иностранных граждан и лиц без гражданства. Они вправе до 30 сентября обратиться в МВД с заявлением об урегулировании их правового положения либо выехать из страны. Ранее такая возможность была ограничена 15 июня, вследствие чего мигранты, не успевавшие уложиться в отведенные сроки, образовывали большие очереди у посольств своих стран и у миграционных центров.

Так происходило и в случае с посольством Кыргызстана в РФ. После появления нового Указа российского лидера дипмиссия дала соотечественникам в России необходимые разъяснения. В частности, сообщила, что граждане КР, которые находились на территории РФ до 15 марта 2020 года и по 15 июня 2021 года и не урегулировали свой правовой статус, могут до 30 сентября обратиться в территориальные подразделения по вопросам миграции МВД РФ с заявлением, разъяснив причины отсутствия постановки на миграционный учет, и просьбой зарегистрировать. В посольстве призвали всех, кому необходимо, завершить до указанной даты все требуемые процедуры (заключение договора о найме на работу, миграционная регистрация, если нужно – подача документов в загранучреждения Кыргызской Республики для обмена, восстановления паспорта и др.), направленные на легализацию своего пребывания на территории Российской Федерации.