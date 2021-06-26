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В Москве откроют пункты вакцинации для мигрантов

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- Евгений Денисенко
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В Москве в ближайшие дни начнется вакцинация мигрантов, в связи с чем для них будут организованы прививочные пункты. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Прививочная кампания по вакцинации от коронавируса для мигрантов в Москве начнется после регистрации однокомпонентной российской вакцины от коронавируса "Спутник Лайт".

"Мы в ближайшие дни ждем уже регистрации "Спутника Лайт" на федеральном уровне, выхода этого "Спутника Лайт" в оборот. Будем организовывать пункты вакцинации для мигрантов в удобных для них местах", - сказала Ракова в эфире Первого канала.

Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" - от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".

Напомним, что на нынешней неделе власти Москвы и Московской области обязали вакцинироваться всех таксистов, а также курьеров, представителей ряд других профессий в сфере услуг. В числе таких работников – немало трудовых мигрантов в том числе из Кыргызстана.

4 июня президент России Владимир Путин заявил, что мощности по производству вакцин от коронавируса в стране достаточны, чтобы привить приезжающих из других стран. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что вакцинацию для работников-мигрантов могут запустить в начале июля.


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URL: https://www.vb.kg/402716
Теги:
вакцина, Россия, трудовая миграция, коронавирус, карантин
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