Асылбек Жээнбеков написал обращение из СИЗО

Депутат Жогорку Кенеша КР, экс-спикер Асылбек Жээнбеков, задержанный по делу Кумтора, написал обращение из СИЗО ГКНБ. Текст его заявления выставлен на его "Фейсбук" страничке.

По его словам, нынешние события вокруг себя он расценивает как политическую борьбу. Происходит беззаконие. Нарушаются Конституция страны, законы, заявил он.

"Я был избран депутатом трёх созывов парламента, два раза - спикером Жогорку Кенеша. И как личность, и как депутат, и как спикер парламента никогда не совершал незаконных деяний. Принятые в то время документы подтверждают мою невиновность по делу "Кумтор". Все, кто внимательно прочтет и сравнит проект постановления временной депутатской комиссии с решениями парламента, которые я подписывал в качестве спикера, во всем разберутся. За все наши деяния сам Бог рассудит нас.

Сложилось не простое социально-экономическое положение в стране. Вновь обостряется эпидемиологическая ситуация. В такое непростое время в государстве нужно сохранить согласие и единство. Голословные обвинения, клевета вынуждают меня к борьбе за справедливость, правду и честь. Мы все должны противостоять беззаконию. Самое большое богатство, которое мы можем оставить детям, будущему поколению - это Кыргызское государство, где властвует право и закон", - заключил экс-спикер парламента страны Асылбек Жээнбеков.