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150 тысяч доз китайской вакцины Sinopharm доставят в КР в ближайшее время

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- Оксана Гут
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Заместитель Председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики Жылдыз Бакашова встретилась с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики в Кыргызской Республике Ду Дэвэнь. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Заместитель главы Кабинета министров выразила благодарность китайской стороне за оказываемую республике поддержку в вопросах противодействия распространению коронавирусной инфекции.

В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы взаимодействия двух государств по борьбе с COVID-19.

Как было отмечено, 150 тыс. доз вакцины "Sinopharm", предоставленных китайской стороной на безвозмездной основе, в ближайшее время будут доставлены в республику.

"Просим вас оказать содействие в приобретении кыргызской стороной китайской вакцины. Выражаем надежду на скорейшее решение этих вопросов", - сказала Жылдыз Бакашова.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Кыргызской Республике Ду Дэвэнь заверила кыргызскую сторону в оказании помощи в решении вышеуказанных вопросов.


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URL: https://www.vb.kg/402719
Теги:
вакцина, Китай, посольство, правительство, Кыргызстан, Минздрав
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