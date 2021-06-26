150 тысяч доз китайской вакцины Sinopharm доставят в КР в ближайшее время

Заместитель Председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики Жылдыз Бакашова встретилась с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики в Кыргызской Республике Ду Дэвэнь. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Заместитель главы Кабинета министров выразила благодарность китайской стороне за оказываемую республике поддержку в вопросах противодействия распространению коронавирусной инфекции.

В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы взаимодействия двух государств по борьбе с COVID-19.

Как было отмечено, 150 тыс. доз вакцины "Sinopharm", предоставленных китайской стороной на безвозмездной основе, в ближайшее время будут доставлены в республику.

"Просим вас оказать содействие в приобретении кыргызской стороной китайской вакцины. Выражаем надежду на скорейшее решение этих вопросов", - сказала Жылдыз Бакашова.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Кыргызской Республике Ду Дэвэнь заверила кыргызскую сторону в оказании помощи в решении вышеуказанных вопросов.