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Кыргызстан и Казахстан договорились о сотрудничестве в информационной сфере

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- Оксана Гут
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Кыргызская Республика и Республика Казахстан договорились о сотрудничестве в информационной сфере.

Делегация Кыргызской Республики во главе с заместителем министра культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики Салтанат Амановой в рамках ознакомительной поездки в город Нур-Султан (Республика Казахстан) посетили ряд государственных средств массовой информации Республики Казахстан.

Состоялось ознакомление с деятельностью Службы центральных коммуникаций при Президенте Республики Казахстан, где членам делегации была представлена организация работы Службы при проведении мероприятий для СМИ как диалогового окна и единой площадки для распространения информации государственных органов Республики Казахстан.

Далее, члены делегации посетили "Агентство "Хабар", телерадиокомпанию "РТРК "Казахстан" и ознакомились с работой государственного портала "Stopfake.kz", который был создан в 2020 году в период пандемии коронавирусной инфекции в целях сокращения распространения недостоверной информации и борьбы с фейкньюс.

Особо стоит отметить ознакомление с деятельностью телерадиокомплекса "Казмедиа орталыгы", который оказывает для государственных средств массовой информации всю техническую поддержку, в частности обеспечивая все государственные СМИ современной техникой, предоставлением вещания и госзакупками и др.

В ходе посещения было отмечено, что в рамках единой государственной информационной политики все государственные СМИ расположены в одном здании и оснащены  современной техникой нового поколения, в том числе с использованием различных информационных сервисов и роботизированной техники.

Глава правительственной делегации Салтанат Аманова подчеркнула, что подобного рода ознакомительные поездки лишь укрепляют двухсторонние отношения.

"Кыргызская Республика с большим интересом следит за развитием информационной сферы Республики Казахстан, надеюсь, что по итогам поездки будут достигнуты ряд действительно значимых договорённостей не только в сфере информации, но и в сфере культуры, спорта и молодежной политики. Уверена, что реализация информационных проектов даст новый импульс взаимодействия двух братских республик",- сказала она.

Так, по итогам ознакомительной поездки достигнуты следующие договорённости:

1. Подписан Меморандум о сотрудничестве между "Медиа-холдингом "Пирамида" и Агентством "Хабар";

2 Подписан Меморандум о сотрудничестве "Медиа-холдинга "Пирамида и АО "РТРК "Казахстан";

3. О создании серии телемостов, посвящённых 30-летию независимости двух государств;

4. О создание совместного документального полнометражного фильма о дружбе двух народов на примере дружбы двух выдающихся личностей Чынгыза Айтматова и Мухтара Шаханова;

5. О создании короткометражного анимационного мультипликационного фильма на основе дружбы двух братских народов для детей;

6. Об организации молодежной площадки для прогрессивной молодёжи (блогеров) по обмену идеями и популяризацией двухсторонних отношений.

7. Организация серии мастер классов для государственных СМИ Кыргызской Республики известных тележурналистов, телеведущих, телережиссеров, руководителей телепрограмм и телеканалов и других работников ТВ и кинематографа Республики Казахстан.


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URL: https://www.vb.kg/402720
Теги:
Казахстан, сотрудничество, культура, Кыргызстан, политика
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