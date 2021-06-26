Депутат о поездке президента в Таджикистан: Это не проявление слабости

Было бы неразумным сидеть дома и наблюдать как под боком разгорается огромный конфликт. Такое мнение высказал депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев относительно поездки президента в Республику Таджикистан.

"Конфликт в Афганистане и уже на границе с Таджикистаном набирает обороты. Главы Центрально-Азиатских стран уже думают, как сотрудничать между собой при негативных последствиях. Уже с Афганистана на границу Таджикистана и Узбекистана перемещались солдаты официального Правительства. И эта ситуация безусловно касается нас.

Проявить гордость и обиду, отложить решение приграничных проблем, не участвовать в устранении общих угроз в такое время не совсем правильно. Поэтому Садыр Жапаров едет в Таджикистан. Это можно воспринять в качестве проявления слабости, но это не так.

Было бы неразумным сидеть дома и наблюдать как под боком разгорается огромный конфликт, который в любом случае перекинется к нам в страну", - написал Бекешев на своей странице а соцсетях.