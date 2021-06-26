Погода
$ 84.36 - 84.74
€ 100.35 - 101.72

Депутат о поездке президента в Таджикистан: Это не проявление слабости

129  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Было бы неразумным сидеть дома и наблюдать как под боком разгорается огромный конфликт. Такое мнение высказал депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев относительно поездки президента в Республику Таджикистан.

"Конфликт в Афганистане и уже на границе с Таджикистаном набирает обороты. Главы Центрально-Азиатских стран уже думают, как сотрудничать между собой при негативных последствиях. Уже с Афганистана на границу Таджикистана и Узбекистана перемещались солдаты официального Правительства. И эта ситуация безусловно касается нас.

Проявить гордость и обиду, отложить решение приграничных проблем, не участвовать в устранении общих угроз в такое время не совсем правильно. Поэтому Садыр Жапаров едет в Таджикистан. Это можно воспринять в качестве проявления слабости, но это не так.

Было бы неразумным сидеть дома и наблюдать как под боком разгорается огромный конфликт, который в любом случае перекинется к нам в страну", - написал Бекешев на своей странице а соцсетях.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/402725
Теги:
визит, Таджикистан, Кыргызстан, политика, Дастан Бекешев, Садыр Жапаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  