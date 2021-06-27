Регулирование цен. Госантимонополия посетила торговые сети и рынки

Директор Госагентства посетил ряд торговых сетей и оптово-овощной рынок "Сары-Өзөн". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках контроля за установленными максимальными розничными надбавками к оптово-отпускным ценам на масло растительное подсолнечное и на сахар, в размере не более 10% накануне директор Государственного агентства антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и финансов Кыргызской Республики К.Д. Тайлаков посетил ряд торговых сетей, таких как "Глобус", "Фрунзе", "Народный" и т.д.

В ходе рабочего выезда была проведена разъяснительная работа с администрацией торговых сетей о недопущении завышения регулируемых цен на масло растительное подсолнечное и на сахар. Также была проведена беседа с отдельными покупателями относительно временного государственного регулирования и работы антимонопольного органа.

Кроме того, был посещен оптовый сельскохозяйственный рынок "Сары Өзөн", в ходе чего с предпринимателями и оптовыми реализаторами была проведена разъяснительная работа о недопущении необоснованного роста цен на морковь, картофель и др. овощи.

Следует отметить, что в настоящее время на указанном рынке реализуется оптом морковь туркменская по 60 сом за кг, а оптовая стоимость местной моркови составляет 70-75 сом (не мытая) и 80 сом (мытая) за кг.

Также отмечается, что с насыщением рынка морковью нового урожая в ближайшее время цены стабилизируются.