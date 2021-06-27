Погода
$ 84.38 - 84.71
€ 100.22 - 101.60

Регулирование цен. Госантимонополия посетила торговые сети и рынки

378  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Директор Госагентства посетил ряд торговых сетей и оптово-овощной рынок "Сары-Өзөн". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках контроля за установленными максимальными розничными надбавками к оптово-отпускным ценам на масло растительное подсолнечное и на сахар, в размере не более 10% накануне директор Государственного агентства антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и финансов Кыргызской Республики К.Д. Тайлаков посетил ряд торговых сетей, таких как "Глобус", "Фрунзе", "Народный" и т.д.

В ходе рабочего выезда была проведена разъяснительная работа с администрацией торговых сетей о недопущении завышения регулируемых цен на масло растительное подсолнечное и на сахар. Также была проведена беседа с отдельными покупателями относительно временного государственного регулирования и работы антимонопольного органа.

Кроме того, был посещен оптовый сельскохозяйственный рынок "Сары Өзөн", в ходе чего с предпринимателями и оптовыми реализаторами была проведена разъяснительная работа о недопущении необоснованного роста цен на морковь, картофель и др. овощи.

Следует отметить, что в настоящее время на указанном рынке реализуется оптом морковь туркменская по 60 сом за кг, а оптовая стоимость местной моркови составляет 70-75 сом (не мытая) и 80 сом (мытая) за кг.

Также отмечается, что с насыщением рынка морковью нового урожая в ближайшее время цены стабилизируются.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/402726
Теги:
Госантимонополия, продовольствие, цены, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  