Нагородили в Бишкеке. Школы, вузы, больницы и парки строгого режима

Общественные учреждения продолжают отгораживаться от внешнего мира, устанавливая заборы по периметру своих территорий. Никакой практической пользы от этого нет. Кроме того, на заграждения тратятся огромные деньги. Причем деньги тех самых налогоплательщиков, против которых и возводят частокол, школы, больницы и прочие объекты. А может все дело в желании администраций этих организаций списать побольше деньжат?

На прошлой неделе VB.KG опубликовал материал про школу-гимназию № 17 в 4 микрорайоне, администрация которой решила обновить ограждение вокруг своей спортивной площадки. Примечательно, что новое сооружение по стоимости значительно превосходит ценность самой спортплощадки, которая пребывает в ужасном состоянии. Подробнее об этом читайте и смотрите в нашем прошлом материале.

Однако школа-гимназия № 17 является не первой и даже не десятой в деле ограждения собственной территории. Если прокатиться по городу, то можно насчитать множество государственных учреждений, вокруг которых есть частокол. Но ни одно из них не относится к режимным объектам, где из соображений безопасности это действительно надо. В основном это школы, университеты, больницы и даже парки.

Корреспонденты "ВБ" совершили небольшую прогулку буквально по нескольким центральным улицам и зафиксировали целый ряд организаций, которые затратили немалые средства на установку заборов.

Первым в списке значится Бишкекский государственный (бывший гуманитарный) университет имени Карасаева. Забор вокруг него появился значительно позже, чем вокруг остальных вузов. Видимо, администрация тоже поддалась "веянию моды". Но решила пойти дальше, чем некоторые коллеги и вдобавок установила турникет. Для пущей убедительности в серьезности своих намерений.

Напротив него стоит Автодорожный техникум, который также огражден от внешнего мира. Ну мало ли, вдруг террористическая угроза. Прямо представляется картина, как отряд террористов прибывает к техникуму, чтобы заложить взрывное устройство и утыкается в заграждение.

- Черт возьми, - обреченно вздыхает командир группы. – Нам не пройти – здесь забор, - и опустив головы, диверсанты с позором убираются восвояси.

Но если эти два учебных заведения ограждены полностью, то вот наличие огрызков железного штакетника вокруг университета "Манас" лишь вызывает недоумение. Они расположены с двух сторон здания и перегораживают небольшую аллею, ведущую вдоль него. При этом напротив центрального входа никаких ворот и шлагбаумов нет.

В свое время администрация бывшего Политехнического института потратила огромные деньги на установку забора вокруг своей территории. Также были установлены турникеты и студентов пускали внутрь только при предъявлении студенческого билета. Маразм этот продлился недолго, так как многие учащиеся не носят с собой этот документ, а потому стали нормой скандалы с охраной.

Но закончилось дело весьма неожиданно – мэрия расширила тротуар настолько, что университету пришлось снести ограждение. Оно частично сохранилось на улице Сухомлинова, стоят турникеты у главного входа, да у ворот на Ахунбаева. То есть, огромные средства были затрачены впустую.

Но если наличие заборов вокруг вузов еще можно хоть как-то, с большой натяжкой, объяснить, то ограждение парков – это самый настоящий маразм. Зачем нужен частокол вокруг Ата-Тюрка? Почему-то кажется, что даже автор идеи о его установке вряд ли сможет дать вразумительный ответ на этот вопрос.

По принципу университета "Манас" установлены штакетники вокруг Музыкально-педагогического колледжа имени Эрматова на улице Ахунбаева и у Физкультурной академии – они присутствуют лишь местами, что сводит смысл установки к абсолютному нулю. А вот Медицинская академия и Строительный университет подошли к делу основательно.

Но все же лидером является Национальный центр онкологии на пересечении Ахунбаева и Жукеева-Пудовкина. Его администрация вбухала в забор такие деньги, что на них, наверное, можно построить отдельный частный дом. Шутка ли, но даже на эмблемах, установленных на частоколе, выбито название учреждения.

Ну и напоследок забор у школы № 26 на улице Койбагарова и та самая школа-гимназия № 17, с которой и началось повествование. Как видно, администрация заложила даже тот проход, к которому вел пешеходный переход.

Теперь попробуем определить смысл всей этой заборной феерии. Безопасности от ограждений никакой, так как любой желающий без труда зайдет на территорию всех перечисленных объектов. Если уж Белый дом лишился частокола, а это режимный объект, то почему до сих пор огорожены все перечисленные учреждения?

Быть может, пытались защитить газоны от вытаптывания? Так есть лучшие варианты – живая изгородь. Красиво, экологично, эффективно и дешево. К слову, университет "Манас" наполовину защищен таким живым забором и выглядит это прекрасно.

Кроме того, возле каждого вуза есть небольшие скверики со скамейками и зелеными насаждениями, где горожане могут проводить досуг в вечернее время. Так почему жителей столицы лишают этой возможности? А медицинский объект и подавно должен быть открыт, чтобы больной человек не искал, где же находиться заветный вход.

В общем, остается только один вариант – списание денег. Расчет администраций всех этих учреждений прост – никто не пойдет проверять, сколько в реальности обошлась установка забора. Так как в масштабах государства это мелочь. Но если собрать все вузы, школы, больницы и парки воедино, то, вероятно, получится внушительная сумма. И потратить ее можно было на оснащение тех же самых больниц или на ремонт спортивных площадок.

Вот и удивительно, почему правоохранительные органы до сих пор не провели проверку. Наверняка, можно найти много чего интересного.