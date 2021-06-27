Нурсултан Назарбаев вакцинировался "Спутником V"

Нурсултан Назарбаев получил первый компонент вакцины "Спутник V", произведённой на Карагандинском фармацевтическом заводе. Об этом сообщается на официальном сайте первого президент РК.

После вакцинации Елбасы обратился к казахстанцам с призывом соблюдать меры санитарно-эпидемиологической безопасности и активно вакцинироваться.

– Призываю всех казахстанцев активно продолжать вакцинироваться и не бояться этого. Особенно важно получить вакцину сейчас ввиду появления новых штаммов вируса. Это нужно сделать ради собственного здоровья. Мы живем в сложное время. Нам надо вместе всё это пережить. Искренне желаю всем здоровья и благополучия, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Отмечается, что в настоящее время в Казахстане вакцинировалось порядка трёх миллионов человек.