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Нурсултан Назарбаев вакцинировался "Спутником V"

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- Оксана Гут
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Нурсултан Назарбаев получил первый компонент вакцины "Спутник V", произведённой на Карагандинском фармацевтическом заводе. Об этом сообщается на официальном сайте первого президент РК.

После вакцинации Елбасы обратился к казахстанцам с призывом соблюдать меры санитарно-эпидемиологической безопасности и активно вакцинироваться.

– Призываю всех казахстанцев активно продолжать вакцинироваться и не бояться этого. Особенно важно получить вакцину сейчас ввиду появления новых штаммов вируса. Это нужно сделать ради собственного здоровья. Мы живем в сложное время. Нам надо вместе всё это пережить. Искренне желаю всем здоровья и благополучия, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Отмечается, что в настоящее время в Казахстане вакцинировалось порядка трёх миллионов человек.


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URL: https://www.vb.kg/402734
Теги:
вакцина, Казахстан, коронавирус, карантин, Нурсултан Назарбаев
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