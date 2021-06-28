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Кыргызгидромет: июль будет жарче обычного

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- Александр Тузов
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Согласно ориентировочному прогнозу Кыргызгидромета, в большинстве регионов КР нынешний разгар лета будет жарче обычного.

В Чуйской области среднемесячная температура воздуха ожидается на 1 градус выше климатической нормы и составит +24…+26, в Кеминской долине и предгорных районах около нормы и составит +16…+18. В течение месяца ночью от +13…+18 до +19…+24, днем от +25…+30 до +34…+39, в Кеминской долине и предгорных районах ночью +8…+13, днем от +20…+25 до +27…+32.

В Иссык-Кульской области среднемесячная температура воздуха около климатической нормы и составит +18…+20. Ночью +10…+15, днем от +18…+23 до +27…+32.

В Таласской области среднемесячная температура воздуха около климатической нормы: +21…+23. Ночью от +9…+14 до +15…+20, днем от +24…+29 до +32…+37.

В Ошской области среднемесячная температура воздуха на 1 градус выше климатической нормы и составит +25…+27, в предгорных районах около нормы и составит +22…+24. Ночью от +13…+18 до +19…+24, днем от +26…+31 до +35…+40. В предгорных районах ночью от +9…+14 до +15…+20, днем от +22…+27 до +31…+36.

В Джалал-Абадской области среднемесячная температура воздуха на 1 градус выше климатической нормы и составит +25…+27, в предгорных районах около нормы и составит +22…+24. Ночью от +13…+18 до +19…+24, днем от +26…+31 до +35…+40. В предгорных районах ночью от +9…+14 до +15…+20, днем от +22…+27 до +31…+36. В Токтогульском районе ночью +14…+19, днем от +24…+29 до +33…+38.

В Баткенской области среднемесячная температура воздуха на 1 градус выше климатической нормы и составит +25…+27, в предгорных районах около нормы и составит 22…24 тепла. Ночью от +13…+18 до +19…+24, днем от +26…+31 до +35…+40. В предгорных районах ночью от +9…+14 до +15…+20, днем от +22…+27 до +31…36.

В Нарынской области среднемесячная температура воздуха около климатической нормы и составит +18…+20. Ночью ожидается колебание от +4…+9 до +11…+16, днем от +19…+24 до +29…+34.

экскурс-бюро

Рекордно жарким за всю историю метеонаблюдений в Пишпеке - Фрунзе - Бишкеке стало 30 июля 1983 года: столбик термометра поднялся до отметки 42,8 градуса.

Очень низкая июльская температура воздуха в столице отмечалась 8 июля 1936 года – всего лишь 7,4 градуса тепла.


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URL: https://www.vb.kg/402736
Теги:
Кыргызгидромет, погода, прогноз погоды
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