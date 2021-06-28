Почему частные распредкомпании работают эффективнее, чем государственные?

Президент Садыр Жапаров во время недавней встречи с бизнес сообществом демонстративно защитил предпринимателей от всевозможных бюрократов. Тенденция, однако! Но в Кыргызстане на фоне энергокризиса в который раз заговорили о необходимости ликвидации частных распределительных энергокомпаний. Причем на них хотят навесить не только ярлыки жадных посредников, но, судя по всему, и всех собак. Мол, от них страдает простой народ. Создается впечатление, что с рынка пытаются убрать успешные частные компании, на фоне которых государственные выглядят неэффективными. Или же это попытка выставить частников виноватыми в проблемах всего энергосектора? Давайте разбираться.

Как распределялась электроэнергия…

История частных распределительных предприятий, занимающихся оптовой покупкой, распределением и продажей электроэнергии началось с 2001 года и имело целью создание благоприятных условий для развития конкуренции на рынке электроэнергии, а также формирование альтернативных источников снабжения электроэнергией потребителей. Ах, какие слова! И, между прочим, это медовые определения из уст самих чиновников из различных докладов!

Частные распределительные предприятия (далее распредкомпании) создавались в соответствии с законами "Об энергетике", "Об электроэнергетике", "О лицензировании", "О конкуренции" и другими нормативно правовыми актами. Сейчас в КР зарегистрированы 29 частных распредкомпаний, которые осуществляют свою деятельность на основании лицензии. То есть распредкомпании действуют в правовом поле, которое было создано депутатами ЖК и правительством!

Для чего нужно было создавать распредкомпании, спросит простой обыватель? Дело в том, что государство является монопольным распределителем электричества в стране, но, к сожалению, оно село в лужу со своими функциональными обязанностями, то есть снабжением населения электричеством. За примерами не нужно далеко ходить: что стоит только тотальная коррупция в энергосекторе, огромные долги энергетиков перед бюджетом и так далее.

И вот государство в отчаянии попыталась диверсифицировать риски и отдать часть своих обязанностей частникам. В реальности же чиновники стремились просто передать предпринимателям свои проблемы.

Как работают распредкомпании?

Частные распределительные компании закупают электрическую энергию у ОАО "Электрические станции" и распределяют ее различным потребителям, подключенным к их сетям: предприятиям, учреждениям, организациям, населению и насосным станциям по тарифам, установленным Госагентством по регулированию ТЭК (ГАРТЭК).

Более 80 процентов потребителей частных распредкомпаний составляют промышленные и иные предприятия. А вот бытовые – всего 17,1%.

Некоторые псевдоэксперты криком кричат: мол, частники закупают электроэнергию как для бытовых потребителей, а продают по тарифу для небытовых. В реальности чем больше доля крупных потребителей конкретной распредкомпании, тем больше для него покупная цена электроэнергии от "ОАО "Электрические станции". То есть обвинения в банальный спекуляции - это банальная манипуляция общественным мнением.

Комфорт и отсутствие бюрократии!

Понятно, что частные компании в сфере электроэнергетики более эффективны чем государственные. Они не "кошмарят" клиентов бюрократией, а все заморочки с документацией берут на себя. Еще один важный аспект: если "государственная" компания диктует клиенту (предприятию, жилмассиву) условия, то в случае с частными распредкомпаниями, условия диктует уже потребитель, ибо частных распредкомпаний много и между ними существует конкуренция.

Причем конечная цена электроэнергии для потребителя не меняется. Тариф одинаковый: что от госкомпаний, что от частных. Так зачем себя утруждать, когда можно обратиться к частным распределительным компаниям? И многие идут к частникам.

Более того, частные распредкомпании вкладываются туда, куда не доходит рука государства. Они на собственные средства строят сети и подстанции в местах нового строительства, где сети "государственных" распредкомпаний отсутствуют. Такие сети строятся не только для энергоснабжения населения, но и для энергоснабжения промышленных объектов.

За последние 5 лет частники инвестировали в строительство новых линий электропередач и трансформаторных подстанций почти 1 млрд сомов! Трансформаторная мощность этих подстанций на сегодняшний день составляет 300 МВт.

Как правило, линии электропередач и трансформаторные подстанции построены в местах, где отсутствовали электрические сети, но началось строительство частных жилых домов или промышленных объектов, и, соответственно, началось строительство и развитие инфраструктуры для обслуживания населения. Таким образом, частные распредкомпании вносят существенный вклад в развитие регионов и всей экономики Кыргызстана.

В 2,5 раза больше пользы!

ОАО "Электрические станции" получает в 2,5 раза больше дохода от продажи электроэнергии частным распределительным компаниям, чем "государственным".

Объясняем буквально на пальцах. По итогам 2020 года фактический объём покупки электроэнергии частных распредкомпаний составил 754,6 млн кВтч.

При этом, средний покупной тариф для частных распредкомпаний от ОАО "ЭС" составил 112 тыйын/кВтч (без учета налогов). В то же время средний покупной тариф для так называемых "государственных" распредкомпаний ("Северэлектро", "Ошэлектро", "Жалалабадэлектро", "Востокэлектро"), но по бумагам акционерных обществ с частной формой собственности, но в которых значительная часть госдоли, составил около 44,6 тыйын на 1 кВтч.

Таким образом, если бы объем электроэнергии частных респредкомпаний реализовывался через госкомпании, то ОАО "Электрические станции" не дополучил бы почти 510 миллионов сомов дохода. Так с кем ОАО "ЭС" выгоднее сотрудничать?

Технические потери ниже в 2,2 раза!

Объем покупки электроэнергии частными распредкомпаниями на электроэнергетическом рынке страны по итогам 2020 года составил всего 6% от общего объема электроэнергии. Остальные 94% (12 млрд 664 млн кВтч) были реализованы через "государственные" распределительные компании.

При этом частные распредкомпании предприняли ряд кардинальным решений по снижению технических потерь. Они приобрели и установили на свои средства новое оборудование, модернизировали старое изношенное оборудование.

За счет этого в 2020 году технические потери в сетях частных распредкомпаниях составили 5,5%, в то время как в "государственных" распредкомпаниях - 12,4% (1 млрд 569 млн кВтч). Технические потери частников ниже более чем в 2 раза!

То есть объем продаж электроэнергии частными распредкомпаниями меньше даже потерь "государственных" компаний почти в 1,5 раза. Вот где имеется большой резерв получения дополнительного дохода " государственными" компаниями в случае уменьшения потерь, а не за счет ликвидации частных распредкомпаний.

Долгов нет, налоги уплачены!

В республиканский бюджет частными распределительными компаниями за последние годы уплачено более 250 миллионов сомов. Частные распредкомпании не имеют дебиторской задолженности перед генерирующей компанией ОАО " Электрические станции" и передающей компанией "НЭСК".

В то время как у четырех "государственных" распредкомпаний перед ними миллиардные задолженности: перед ОАО "ЭС" почти 2 млрд сомов, перед ОАО "НЭСК" 1,5 млрд сомов.

Подведем итоги, печальные для государства. Частные распределительные компании работают намного эффективнее и качественнее. По логике их следует не закрывать, а наоборот поддержать. И не только потому что частные распредкомпании вкладывают свои или заемные финансы в строительство электрических сетей, таким образом в меру своих возможностей двигают энергетическую отрасль вперед.

Но даже чисто из меркантильных интересов. Государство могло бы использовать потенциал частных распредкомпаний отдав им проблемные районы с высокими техническими потерями электричества, а частники за счет своей высокой эффективности могли бы способствовать снижению потерь и хищений.

Но чиновникам это простая мысль не приходит в голову, проще все запретить и остаться у разбитого корыта.