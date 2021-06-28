Объем воды в Токтогулке вырос до 11 млрд кубометров. Но этого мало

На сегодня, 28 июня, объем воды в Токтогульском водохранилище составил 11 миллиардов 6 миллионов кубометров драгоценной воды. Об этом сообщила на своей странице в сети Facebook пресс-секретарь ОАО "Электрические станции" Тагжана Айдаралиева.

"Приток остается низким для этого времени года и составляет 590 кубометров в секунду. В идеале, сейчас разгар вегетационного периода и снежные массы должны были активно таять. Но третья подряд малоснежная зима в верховьях реки Нарын дает о себе знать. Призываем кыргызстанцев к разумному энергосбережению", - написала она.

По данным ОАО "Электрические станции" на 25 июня, объем воды в Токтогульском водохранилище составлял 10 миллиардовд 943 миллилна кубометров воды, а среднесуточный приток воды - 560 кубометров в секунду.

Отметим, власти Кыргызстана заявили о том, что республика столкнется с энергетическим кризисом еще в августе 2020 года. На тот момент Кыргызстану не хватало в Токтогульском водохранилище 2,4 миллиарда кубометров воды. Нехватку воды в водохранилище связывали с периодом маловодья, который будет продолжаться несколько лет.

В декабре 2020 года Нацэнергохолдинг призвал жителей республики экономить электричество. А весной 2021 года Кыргызстан заключил соглашения с Казахстаном и Узбекистаном о поставке электроэнергии в объеме 1650 млн кВтч до весны 2022 года, чтобы преодолеть кризис. В обмен страна будет расплачиваться, спуская воду в летние месяцы до 2023 года.