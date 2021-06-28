Прокуратура выявила коррупцию при передаче участка в Бишкеке застройщику

Генеральной прокуратурой КР выявлен факт махинаций при предоставлении земельного участка в столице. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Прокурорской проверкой установлено, что в 1999 году мэрией города Бишкек гражданке А.Н. незаконно в бессрочное пользование под строительство спортивно-оздоровительного комплекса предоставлен дорогостоящий земельный участок мерою 0,95 га на пересечении улиц Юнусалиева - Сухе-Батора.

В 2002 году мэрией столицы в целях придания законности своим действиям ранее предоставленный в бессрочное пользование земельный участок передан в аренду сроком на 49 лет. Далее, в 2005 году на основании поддельного постановления мэрии назначение земельного участка со строительства спортивно-оздоровительного комплекса изменено на строительство многоэтажного дома, в последующем продан ОсОО "А" за 83 миллиона сомов.

В свою очередь в 2013 году ОсОО "А", войдя в сговор с должностными лицами мэрии, инициировало административный иск в Межрайонный суд города Бишкек. Процесс завершился тем, что суд вынес необоснованное решение о признании права частной собственности на указанный земельный участок. На основании этого решения ОсОО "А" построило многоквартирные жилые дома и распродало квартиры.

"В результате вышеуказанной многоступенчатой коррупционной схемы и незаконных действий частных и должностных лиц органов местного самоуправления, а также судебных органов, земельный участок из муниципальной собственности в нарушение требований закона перешел в частную собственность, чем причинен ущерб государству в особо крупном размере на сумму 173 миллиона сомов", - отмечается в сообщении.

Собранные Генпрокуратурой материалы по данному факту зарегистрированы в АИС ЕРПП по статьям 319,329 ("Коррупция", "Служебный подлог") Уголовного кодекса. Начато досудебное производство.