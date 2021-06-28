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Садыр Жапаров и Гурбангулы Бердымухамедов провели официальную встречу

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- Бакыт Басарбек
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Сегодня, 28 июня, в г. Ашхабад состоялась церемония официальной встречи Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Кортеж с Президентом Садыром Жапаровым подъехал на площадь Независимости г. Ашхабад, где его встретил Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

После рапорта командира Роты почетного караула, прозвучали государственные гимны Кыргызстана и Туркменистана.

Лидеры стран совершили обход строя Роты почетного караула и представили членов официальных делегаций своих стран. Под марш военного оркестра, Рота почетного караула совершила торжественный проход перед главами государств.

Далее Президент Садыр Жапаров направился на автомашине в сопровождении конного эскорта в Дворцовый комплекс им. "Огузхана".

Здесь главы государств после совместного фотографирования перешли в зал для проведения переговоров в формате тет-а-тет.


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URL: https://www.vb.kg/402744
Теги:
Садыр Жапаров, Туркменистан, Кыргызстан
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