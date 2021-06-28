Кто может претендовать на бюджетные места в вузах КР?

На 2021/22 учебный год предоставлено 5 тысяч 795 государственных образовательных грантов. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель министра образования Нурлан Омуров.

- Без всякого конкурса поступить в любой вуз и на любую специальность могут 58 абитуриентов, показавших лучшие результаты на ОРТ, а также школьники, занявшие в этом году 1–2 места на республиканских олимпиадах, или призеры международных олимпиад, - сообщил Нурлан Омуров.

Рассчитывать на учебу за счет государства могут абитуриенты–льготники, которым предоставляются места в рамках отдельных квот:

75 бюджетных мест предусмотрено для этнических кыргызов, проживающих за рубежом;

40 мест для детей лиц, погибших в событиях в Аксыйском районе в 2002 году, а также в майскийх, июньских событиях 2010 года; и лиц имеющих статус кайрылмана.

100 мест предусмотрено инвалидам I, II групп; детям инвалидов, инвалидам с детства, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лица приравненным к льготам участников и инвалидов войны.

Также по словам Нурлана Омурова, из 5 тысяч 795 мест - часть распределяется между профильными ведомствами.

130 мест – для вузов подведомственных Министерству внутренних дел.

360 мест – для вузов подведомственных Министерству здравоохранения (КГМА и Ошмед).

248 мест – для вузов подведомственных Министерству культуры информации и туризма.

100 мест – для вузов подведомственных Государственному комитету обороны КР (Военный институт).

20 мест - Министерство иностранных дел (Дипломатическая академия)

Остальные грантовые места распределены между государственными вузами республики, которые подведомственны Министерству образования и науки.

Напомним, что прием в большинство вузов проходит на основе результатов Общереспубликанского тестирования. В этом году 25 тысяч 284 абитуриентов, прошедших ОРТ, получили выше 110 баллов и могут штурмовать популярные вузы страны в попытке поступить на бюджет.

Если выпускник набрал выше 105 баллов по основному тесту, он может рассчитывать на контрактное обучение. Таких в этом году 28 тысяч 143 абитуриента.

Первый тур онлайн-отбора и зачисления абитуриентов состоится 12 – 17 июля через сайт www.2020.edu.gov.kg