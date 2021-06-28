Придание особого статуса Баткену. Что изменится для жителей региона?

Недавно Кабмин Кыргызстана принял важное решение, назревшее за долгие годы независимости страны – придание особого статуса Баткенской области. Особенно важно это в плане приграничных проблем.

VB.KG решило выяснить у первого заместителя председателя Кабинета министров Айбека Джунушалиева, какие изменения теперь ждут регион и станут ли менее острыми вопросы приграничья.

Айбек Джанышбекович, что де-юре и де-факто означает придание Баткенской области особого статуса?

- Сразу следует отметить, что Кабинетом Министров разработан специальный пакет законов, который направлен на улучшение социально-экономической ситуации, обеспечение безопасности граждан, устранение разрыва в уровне развития Баткенской области от других регионов, а также изменения системы государственного управления и системы принятия решений. Но самое важное, что законопроект "О статусе Баткенской области КР" был разработан самостоятельно госорганами без привлечения средств международных доноров.

Что именно получат жители области после того, как "особый" статус вступит в силу? Также известно, что осенью планируется проведение там форма для инвесторов?

- Да, верно. В целях изучения проблемных вопросов и фактического положения дел в пострадавших районах Баткенской области, 28 июня 2021 года запланирован выезд межведомственной рабочей группы по разработке проекта Программы социально-экономического развития Баткенской области. По итогам, указанных работ и принятия ряда НПА, в сентябре текущего года планируется проведение в Баткенской области международного инвестиционного форума, с участием международных и местных бизнес сообществ, партнеров по развитию, а также других участников.

Что касается самого законопроекта, то, напомню, в нем внимание уделяется вопросу придания статуса Баткенской области путем:

- предоставления налоговых преференции от 5 до 10 лет субъектам предпринимательства, осуществляющим свою деятельность на территории Баткенской области;

- активизации инвестиционных процессов в рамках предоставления государственных гарантий инвесторам;

- предоставления населению и бизнесу государственных и муниципальных услуг на бесплатной основе или на льготных условиях.

- списания налоговой задолженности субъектам, пострадавших в результате известных событий.

- Что устанавливается на территории Баткенской области этим режимом?

- Речь идет об:

- особом налоговом режиме;

- особом инвестиционном режиме, предусматривающем государственные гарантии со стороны Кабинета Министров КР;

- особом режиме осуществления государственных закупок товаров и услуг;

- особом льготном режиме предоставления государственных и муниципальных услуг населению, согласно перечню, определяемому Кабинетом МинистровКР.

Что изменится для жителей региона? Улучшится ли инфраструктура области?

- После вступления пакета законодательных изменений, а также принятия Государственной программы по развитию Баткенской области ожидается освоение новых земельных участков. Также будет улучшено и развитие инфраструктуры. Повысится в целом качество жизни жителей населенных пунктов Баткенской области. Этим мы надеемся в дальнейшем на сокращение различий в уровне социально-экономического развития населенных пунктов. Касается это и повышения уровня занятости жителей населенных пунктов Баткенской области. Это окажет влияние в дальнейшем и на снижение миграции населения.

Примечательно, что особый статус области предусматривает развития финансового сектора, стимулирование применения инновационных технологий в аграрном секторе и животноводстве, подготовку специалистов из числа местных жителей населенных пунктов, повышение их квалификации и создание условий для привлечения молодых специалистов в приграничные населенные пункты республики.

Какой еще эффект ждет Кабмин после того, как законопроект вступит в силу?

- Речь здесь идет об укреплении правоохранительных органов и пограничной службы для обеспечения общественной и пограничной безопасности. Особые внимание будет уделяться и созданию условий для привлечения граждан в Баткенскую область для постоянного проживания, увеличение количества приграничных населенных пунктов и численности проживающих в них граждан Кыргызстана. А также, что важно, мы планируем создать условия для осуществления физическими и юридическими лицами на приграничной территории приграничной торговли.

Как будет осуществляться деятельность административных единиц после придания Баткенской области особого статуса? Какие изменения ждут в этой сфере?

- Действительно, законопроектом предлагается изменение системы государственного управления и вертикали принятия решений. Так, например, для обеспечения оперативного реагирования на возникающие проблемные вопросы и угрозы предлагается создать институт Полномочного представителя Президента КР в Баткенской области. Должность полномочного представителя, также будет приравнена к должности заместителя Председателя Кабмина КР. Тем более, что увеличивается круг его полномочий и соответственно ответственность за реализацию поставленных задач. Полномочный представитель будет иметь возможность прямо влиять на процессы разработки и принятия решений.

А вот деятельность административно-территориальных единиц особо не будет подвергаться изменениям, однако принципиально изменяется система управления. Это отражается, в первую очередь, в предоставлении полномочному представителю возможностей регулирования кадровой политики на территории области.

Как будет работать введение особого налогового режима и особого инвестиционного режима, предусматривающего государственные гарантии со стороны правительства?

- Особый налоговый режим будет отражаться в определении преференциальных видов промышленной деятельности, подлежащих льготному налогообложению. Субъектам предпринимательства предоставляется полное освобождение от уплаты земельного налога, налога на имущество, налога на прибыль и налога с продаж на 5 лет с правом продления до 10 лет. Резонный вопрос, почему эти преференции касаются только отдельных видов промышленной деятельности. Перечень видов деятельности вводится во избежание возможной контрабанды отдельных видов товаров, - подчеркнул Айбек Джунушалиев.

При этом особым инвестиционным режимом предполагается предоставление преференциальных льгот по налогам предпринимателям и самозанятым гражданам всех форм и видов хозяйственной деятельности. Причем без заключения типового инвестиционного соглашения при регистрации и ведении деятельности на территории Баткенской области независимо от года регистрации. Также создается возможность проведения амнистии всех капиталов, вкладываемых в инвестиционные проекты и проекты ГЧП, как для внешних, так и для внутренних инвесторов при регистрации и ведении деятельности на территории Баткенской области.

В тоже время для стимулирования вывода бизнеса из тени предлагается снижение социальных платежей со стороны работодателей с 17,25% до 7,25% за счёт снижения отчислений в Пенсионный фонд на 10% при регистрации и ведении деятельности на территории Баткенской области независимо от года регистрации.

Как отразиться придание особого статуса на решении приграничных проблем с соседями?

- Учитывая последние события, всестороннее развитие Баткенской области позволит однозначно решить вопросы приграничной безопасности. Как мы понимаем, для создания полноценной эффективной системы реагирования на внешние угрозы необходимо решить и социально-экономические вопросы, и вопросы развития инфраструктуры. Вкупе с изменением системы государственного администрирования и работы Кабмина по переговорам относительно делимитации и демаркации государственной границы это позволит обеспечить безопасность всех граждан Кыргызстана, проживающих на территории Баткенской области.

Насколько это придаст импульс к развитию региона? Каких успехов в этом плане хочет достигнуть Кабмин?

- В первую очередь, в краткосрочном плане предполагается развитие всех отраслей экономики региона. Мультипликативным эффектом это даст импульс к развитию инфраструктуры, коммуникаций и системы предоставления государственных услуг. Мы предполагаем, что в кратчайший срок мы не только достигнем значительного роста экономики области, но и создадим систему устойчивого развития.

Данный законопроект был подвергнут тщательной экспертизе. При его разработке были оставлены только реально реализуемые меры.

И самое, пожалуй, главное - предоставление статуса Баткенской области должно дать импульс развитию всей страны. А для Кабинета Министров приоритетной задачей остается обеспечение всестороннего развития страны и повышение благополучия и благосостояния наших граждан.