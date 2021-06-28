Фильм "Шамбала" поборется за призы Imagine India Film Festival

Полнометражный фильм "Шамбала" режиссера Артыкпая Суюндукова будет бороться за призы МКФ Imagine India Film Festival. Картина кыргызских кинематографистов включена в официальную конкурсную программу.

Данный смотр интересен, прежде всего, тем, что проходит в Испании, а называется Imagine India Film Festival. Все дело в том, что смотр посвящен укреплению сотрудничества между Индийским субконтинентом, остальной частью Азии и Испании, а также Евросоюзом. Цель МКФ – привлечь внимание к фильмам, созданным в Индии, дабы способствовать лучшему пониманию индийской культуры и развитию более тесных взаимоотношений.

Кыргызстан на фестивале представит картина "Шамбала", снятая по мотивам повести Чингиза Айтматова "Белый пароход", на базе Национальной киностудии "Кыргызфильм" имени Толомуша Океева при участии киностудии "Айтыш фильм".

По предварительным данным МКФ в Испании должен пройти с 24 сентября по 9 октября.

А вот проведение Международного фестиваля игровых и телевизионных фильмов государств-членов ШОС в Душанбе перенесено. Смотр должен был начаться уже завтра, 29 июня. Но оргкомитет фестиваля сообщил, что в связи со множеством внешних факторов, продолжающейся пандемией COVID-19 во всем мире, а также не подтверждением своего участия многими делегациями, фестиваль переносится на другой срок. Новая дата пока неизвестна.