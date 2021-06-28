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В России поступила в оборот вакцина, которой привьют и мигрантов

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- Евгений Денисенко
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Первые серии уже четвертой по счету в России вакцины от коронавируса - "Спутник Лайт" - вышли в гражданский оборот. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

По его словам, завершен этап контроля, до конца июня в оборот поступят еще около 2,5 миллиона доз. Объемы производства вакцины "Спутник Лайт" будут наращиваться.

"Она идет однокомпонентная, преимущественно будет использоваться для вакцинации переболевших и ранее вакцинированных, но и мы считаем, что для определенных категорий населения также будем использовать", - проинформировал министр.

В числе тех, кого привьют "Спутником Лайт", как ожидается,- и трудовые мигранты. "Сейчас начато изготовление "Спутника Лайт". По сути, это первый компонент классического "Спутника". Скорее всего, мы получим разрешение использовать его для вакцинации мигрантов. По нашим расчетам, это произойдет в начале июля", - отмечал ранее мэр Москвы Сергей Собянин.

Как рассказала на днях заместитель мэра российской столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, прививочная кампания для иностранных граждан в городе начнется сразу после регистрации этого препарата, выхода его в оборот.

"Будем организовывать пункты вакцинации для мигрантов в удобных для них местах", - уточнила Ракова в эфире Первого канала.

В свою очередь, первый заместитель главы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский считает, что за вакцинацию мигрантов должны отвечать работодатели.

"Если мигранты приезжают на работу в Россию организованно, то лучше это сделать через работодателя, чтобы он оплатил расходы на вакцинацию", - сказал парламентарий. По его словам, в таком случае у работодателя есть возможность осуществлять контроль за здоровьем приезжающих иностранных граждан, чтобы избежать в местах, где они проживают, мини-эпидемий.

Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах России. Минздрав РФ в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины "ЭпиВакКорона" - от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".


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URL: https://www.vb.kg/402751
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