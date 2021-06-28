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В Бишкеке проходит фотовыставка "Танец тающих ледников"

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- Светлана Лаптева
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В музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева открылась фотовыставка "Танец тающих ледников", организованная в предверии 26-ой Конференции сторон (КС-26) Рамочной конвенции ООН по изменению климата.

На фотовыставке представлены фотографии ледников Кыргызстана, а также фотовыставка проекта устойчивого горного творческого союза ( SMART) "Агония ледника".

- Цель выставки - привлечь внимание общественности к бережному отношению к воде и к проблеме уменьшения площади ледников, связанных с изменением климата. - пояснил Исполняющий обязанности директора по развитию, советник по развитию Центральной Азии Дэвид Риннерт

На изображениях, представленных Центральноазиатским институтом прикладных исследований Земли (ЦАИИЗ), продемонстрированы ледники Кыргызстана и их состояние. Фото французкого фотографа Лауренса Пиаже - ледники Роны: покрытый брезентом, они напоминают о необходимости замедления его таяния. Данные изображения ранее были представлены на выставке в рамках проекта устойчивовго горного творческого союза SMART "Агония ледника". и представлены ПРООН в Кыргызской Республике Фондом устойчивого развития в горных регионах (FDDM)/.

- Фотовыставка проводится в рамках проекта "Политические действия для климатической безопасности в Центральной Азии", финансируемого правительством Великобритании и реализуемого ПРООН в Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане. Проект способствует региональному сотрудничеству по вопросам климатической политики и эффективной климатической дипломатии, позиционированию странами своей климатической повестки, основанной на научно-обоснованных обязательствах по сокращению выбросов парниковых газов. Проект также окажет содействие в повышении переговорных навыков национальных делегаций на 26-ой конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата, которая состоится в Глазго с 1 по 12 ноября 2021 г. Проект реализуется в Кыргызстане, Таджикистане, Узбекистане офисами ПРООН в тесном сотрудничестве с Министерством иностранных дел по делам содружества и международного развития Великобритании (FCDO)/

В рамках проекта Правительством Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана будет оказано консультационное содействие в подготовке к предстоящей 26-ой Конференции сторон (RC-26) Рамочной Конвенции ООН по изменению климата РКИК и заложена основа для далььнейшей успешной реализации Парижского соглашения, - рассказала аналитик по вопросам изменения климата ПРООН Кэтрин Холл.

Презентация о состоянии ледников в Кыргызстане, представленная директором отдела Центрально-азиатского института прикладных Исследований Земли (ЦАИИЗ) Рыскула Усыбалиева заставила ужаснуться складывающейся ситуации. Поскольку по словам ученых общество несмотря на цифры, исследования, предостережения не осознает актуальность и катастрофичность проблемы таяния ледников.

И фильм "Вода. Время жажды" - участник и победитель различных кинофестивалей, снятый российкой командой режиссера и журналиста Евгения Безбородова уже визуальным языком кино продемонстрировал всю трагичность ситуации. Авторы фильма показали обычную жизнь: очереди за водой у колонки в селе, обычную сельскую семью, которые ходят с флягами за водой к реке и эту воду отстаивают, ее пьют, на ней готовят, стирают, моют полы. И параллельно сельчанин рассказывает о нехватке воды на полях. Мы видим деградацию поля, высохшее русло реки, и пустой дом - уже зримое проявление климатической миграции. Люди уходят с мест где нельзя выращивать ранее привычные культуры - нет воды. Важно что все эти картинки иллюстрируют комментарии ученых Академии наук, различных водных и исследовательских институтов Кыргызстана и ученые из России.

И когда закончился фильм и зрители вышли из зала с чувством виды и беды. И сразу попали в водоворот арт-образов. Вот арт-коллектив представил в танце тающий ледник. Танцующая девушка возможно воплощение души того самого ледника, срываются белые листы бумаги, ткани, остается душа-ручеек, а вот что будет с ним дальше? Н аэтот вопрос каждый отвечает себе сам.

Как подсказка к размышлениям - артт-коллектив предлагает всем входящим на выставку "Тающие ледники" посетителям написать как они сами берегут ледники, что они делают для того чтобы ледники меньше таяли. "Хожу пешком, когда чищу зубы - выключаю кран с содой... и т. д".

- Приведите детей на выставку, вместе поразглядывайте фото, которые сами говорят за себя. Я вот сылшу как дети вопросы задают, смотрят молча на укутанные в саваны ледники. И на лицах людей как белые островки - белые маски. Все это может явления одного ряда? Человек не может быть вне природы, вселенной... Я под впечатлением. - поделилась своими впечатлениями известный художник Наталья Копелович.

Каждый из гостей и жителей столицы может посмотреть выставку, которая будет работать в музее ИЗО до 9 июля 2021 года.


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URL: https://www.vb.kg/402753
Теги:
выставка, Бишкек, Кыргызстан, ледники
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